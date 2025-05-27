新電G追加AMG Line

平治（Mercedes-Benz）繼去年在港推出全新G-Class，並帶來搭載純電動力的G580 Edition ONE後，現輪到動感風格的AMG Line 車型登場。

全新G 580 with EQ Technology AMG Line 的面罩，不僅換上全黑色，還新增發光框邊。原先在Edition ONE車尾的充電線儲物箱，則變回標誌性的後備輪胎儲存箱，並採用黑色跟車身同色的雙色塗裝配搭。至於車廂更將一系列Exclusive Line內飾套件列為標準配置，包括：廣泛採用Nappa皮革鋪陳，包括由全車座椅到錶台及內門板連把手。其中Nappa座椅除了可選黑色，另提供Macchiato米色/黑色或松露啡色/黑色兩種雙色選配。此外，客戶還可透過MANUFAKTUR客製化服務度身打造出專屬及彰顯個人品味的座駕。

採用EQ純電動力技術並具備G-TURN、G-STEERING和智能越野爬升功能的G 580，配上四個獨立控制電馬達，綜合馬力及扭力分別達587hp和1,164Nm，4.7秒完成0-100km/h，極速180km/h。車載116kWh高壓鋰離子電池，擁有491km續航力(WLTP)。支援高達200kW DC直流快速充電，約32分鐘便可由10%充至80%。以11kW AC交流電中速充電，不用12小時可充滿。