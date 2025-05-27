AL釋懷看待Haters負評　慨嘆：可以唔愛但唔可以傷害

MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）在今晚（27日）播出的節目《呂濤米Lo 花Son Show》中將會與經理人黃慧君（花姐）分享心裏話。Anson Lo對於外間對他的妝容批評，在節目中罕有地即席卸妝，以素顏示人。

他講到「妹豬組」的成員組合「無創意」，推出的歌曲《Strawberry Love》反應未如預期，更為粉絲之間帶來紛爭，他說：「嗰時我哋都有自己傾過，到底呢個組合會唔會繼續呢？會唔會好多事情都徒勞無功？」

Anson Lo坦言曾擔心Fans之間的爭執會影響成員對自己的看法，而選擇封閉自己，他說：「不如唔好同大家接觸，工作同私底下都係自己一個，咁咪唔會出現唔想見到邊個同邊個玩，咁就係咪可以一了百了呢」。花姐則指知道他與隊員相處融洽，但為了紓緩Fans的鬥爭，而選擇在公開場合故意避開，感到很心痛。

Anson Lo指現面對Haters，現在慢慢學習釋懷，不再容易受到周遭的人事影響，笑言現在有幸得獎時，會大方接受：「記得第一次攞CHILL CLUB年度男歌手金獎，我係好驚。攞到個下覺得死喇我係咪唔值得、大家會點諗呀、今晚之後就一定會係咁係到鬧我呀、定係我唔攞好啲呀。依家攞獎個陣，會自信啲。既然有呢個機會拎到獎，就大方去講自己想講既嘢。無論我大唔大方講，唔鍾意嘅人都係會鬧，咁點解唔做自己喜歡嘅嘢呢？而我又無傷害任何人」。

講到對極端粉絲惡意貶低其他成員，Anson Lo慨嘆指：「可以唔愛，但唔可以傷害」他理解未必會喜歡每位成員：「如果你鍾意哂MIRROR 12個人，咁就梗係最好喇，亦都係我哋最想睇到嘅畫面。但係如果唔係嘅話，完全無問題。如果你想某個人好，咪專注喺某個人身上。我覺得會減少好多紛爭」。