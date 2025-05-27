VIVA新歌MV搵Tiger執導　Carina拍到暈低

女團VIVA今日（27日）推出新歌《不夠浪漫的我們》，MV特別邀請來MIRROR成員Tiger執導，VIVA對這位「暖男導演」讚不絕口：「佢係一個好Warm同埋好有熱誠嘅人，佢好細心，有種好暖男嘅感覺，佢唔係嗰啲會一嚟就好多嘢講，但佢係嗰種喺背後做好多嘢嘅人。佢聽晒我哋啲囉嗦意見，仲要整合得好好！唔會限死我哋，畀好大空間我哋發揮。」

MV拍攝時最令人難忘是Carina拍攝期間突然暈低，Carina表示拍MV前2日食物中毒，不停嘔吐，拍攝當日在沙灘跑了幾轉後便暈倒，VALC邊說邊笑：「跟住有個sence我哋係要扮傾偈，見到佢隻眼慢慢開始閂埋，哈哈。」Carina接着說：「其實我望住佢哋嘅時候，佢哋已經係慢慢變成白色，我係死頂撐大對眼，但其實係乜都望唔到，唔知道發生咩事。」

而VIVA的新歌一改以往跳唱風格，首次挑戰抒情慢歌，更是向隊友的表白之歌。成軍一年，Ada、Carina、Macy與VALC由不太熟悉，到現在感情大躍進，一年過去，見証隊員之間的改變：「可能一開始我嘅voice會好明顯，之後會慢慢就會shift，可能係Ada、然後Macy。喺我哋住宿舍嗰排，feel到Macy突然間好媽媽feel。近期開始覺得VALC對我哋好奇心大咗，因為最近佢會成日都問我哋：『呀！你講咗啲咩啊？咩事呀？』呢個都係我哋行close咗嘅證明。」