袁偉豪被碎屍飆戲　「絕望式」演技出神入化

無綫劇集《刑偵12》現時熱播中，去年重頭劇《反黑英雄》大奸角、由袁偉豪飾演的角色陳祖耀「無預警」下突然現身第6集，絕對是劇集開播以來最大驚喜，一度引起網民熱論。由於袁偉豪是次驚喜客串最初只以「照片形式」亮相，不少網民都覺得他未必會現真身；但當結尾情節袁偉豪坐着輪椅出現，先是以自嘲般的冷笑向黑衣人張松枝、陳嘉輝說：「個天對你最大嘅懲罰，唔係要死，而係生不如死。」之後再眼泛淚光地向天怒吼：「我犯過嘅罪，死十次都唔夠，所以唔該你，要殺嘅話，將我碎屍萬段，死無全屍！」最終陳祖耀得償所願被殘酷地推落樓殺死兼肢解，袁偉豪亦將陳祖耀臨斷氣前的無力狀態演繹得淋漓盡致，「生無可戀」的眼神配以頹喪不受控的肢體擺位，令觀眾留下深刻印象；加上由於角色癱瘓，袁偉豪全程只能以眼神交戲，演技因而再度獲得肯定。

據知，袁偉豪驚喜客串這個Gimmick，總監製鍾澍佳早於撰寫《刑偵12》劇本時、亦即《反黑英雄》正式開拍前已構思好，除了是想增加其出品劇集的連貫性，也想帶出玩味及創意為觀眾帶來新鮮感。延續《反黑英雄》彩蛋中的情節，觀眾除得知了陳祖耀之所以無故被肢解，原來是其自己要求；而袁偉豪是次以「長髮Look」回歸客串亦是別有用心，就此導演巢志豪受訪時說：「因為個時空係喺陳祖耀被捕後半年後發生，所以呢個髮型嘅長度係啱啱好，大家一路睇落去，就會慢慢明白張松枝同陳嘉輝到底用咩方法，將羈留中嘅陳祖耀帶走同殺死。」巢導又特別感謝袁偉豪為了客串場口，百無禁忌兼不怕舟車勞頓：「好記得嗰日係農曆7月14日，袁偉豪唔單止百無禁忌，仲要特登搭3、4個鐘頭車去呢間咁荒廢嘅地方拍咗呢場戲，真係好感謝佢。」