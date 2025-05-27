韓子亮疑服逾百粒藥自殺　對不起大家：唔使搵我！

「更生歌手」韓子亮（前名：韓梓亮）2023年底驚傳服食過量藥物輕生，需要送院搶救。昨晚（26日）他再次透過社交平台發文稱「今次真係食咗百幾粒藥」，疑服用過量藥物輕生，他留言：「我對唔住幫過我嘅人，同埋借個（過）錢俾我嘅人，來生有機會報答返。」相隔不足一小時，他再發第二個貼文，表示說：「對唔住大家，所有嘢交低咗，我要走先，今次真係食咗百幾粒藥，唔使搵我。」

當第二貼文上載後兩小時，疑似是韓子亮前經理人又在韓子亮的社交平台限時動態，發文表示：「請TL（指韓子亮）嘅朋友立刻上嚟呢個地址，聽醫生講佢仲係神志不清，係立刻上嚟搵我！我係喬」、「中山大學附屬第八醫院喺深圳，你哋自己上嚟問醫生，我係阿喬，洗胃洗100幾粒藥出嚟，TL嘅朋友快啲上嚟搵佢，擔心佢又做傻事，今次救得返算好彩」，再時隔一小時後，韓的前經理人又留言說：「醫生話仲有危險，唔知後遺症有幾嚴重，你哋上嚟院，醫生會同大家講。」

然後相隔不足一小時，韓的前經理人又發文，並附上一張入院通知書的照片，表示：「佢真係中毒，有冇佢其他嘅朋友上嚟睇吓佢，稍後電話會交返俾佢本人。」然後，又分享一段拍到疑似韓子亮躺病床上被推進電梯的影片，前經理人留言說：「我會睇住佢，暫時。」

韓子亮的前經理人隨後再不停分享韓入院的影片及圖片，表示：「大家唔使打電話俾佢，仲係半昏迷狀態，要留院觀察，真係關心佢嘅人，唔該自己上嚟醫生搵佢，或者DM呢個IG，我暫時會幫佢回覆」、「拜託大家唔好打佢嘅電話搵佢，佢神志不清根本聽唔到電話，我唔會再幫佢聽電話，太多人打電話嚟，有咩事上嚟醫院搵佢？」、「醫生話佢嘅情況洗完胃，肝都有吸收藥物嘅毒素，依家喺大陸嘅公立醫院，有好多嘢要觀察。」

然後再隔兩小時後，韓的前經理人又再發限時動態發文表示：「有無子亮朋友？如果大家依家上嚟探佢嘅話，上幾個story有地址，我係佢前經理人，因為我差唔多就走，我只係睇一睇佢，因為太耐冇follow佢嘅事情。佢暫時係有意識嘅，情況有啲反常，依家要吸氧氣，走之前會交返電話俾佢，你哋可以自己聯絡佢」、「我走先，子亮佢頭先瞓咗，地址如下，頭先聽醫生講要檢查幾日，如果佢嘅朋友睇到呢一個story可以上嚟搵佢」。

再時隔一小時後，又疑似有另一名韓子亮的朋友，透過韓的手機在社交平台發文，並附上一張韓躺在病床上的照片，表示：「我係第二個到達嘅朋友，唔明點解你要咁傻？」、「冇人信你，所以你醒返，唔好怪我post咗你自己，睇返你收到嘅訊息，冇人信你自殺，其實我本人都唔信，真係好可悲，狠（狼）來了嘅故事，本來我都唔信，雖然我唔係同你好熟，但係我到咗，大家可以上嚟問吓醫生，佢仲瞓緊，的而且確韓子亮冇講大話，希望你醒咗睇到呢個動態，唔好再做埋啲傻仔嘢，冇嘢面對唔到」、「大家唔使再質疑佢，佢今次堅自殺」、「我同你大陸嘅朋友都係你身邊，快啲醒」、「希望你可以加油撐住」。

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