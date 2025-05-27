高鈞賢演「斯文敗類」獲讚　戴金絲眼鏡有反差感

藝人林保怡多年後重返無綫拍攝劇集《刑偵12》，引起追劇熱。劇中飾演執法人員的他與高鈞賢兩大頭目互相角力，西裝骨骨、斯文上陣的高鈞賢，一直機心十足，不可一世，而林保怡則以「爛仔格」Mean爆反擊，兩男劇中絕不退讓，好戲連場！

雖然今次並非高鈞賢首度演奸角，不過官仔骨骨的「斯文敗類」造型卻是第一次，戴了金絲眼鏡、髮型Gel至一絲不苟的他，獲網民大讚演技進步不少，將斯文敗類演繹得非常鮮活，亦被大讚多年來Keep住靚仔。高鈞賢（Matthew）為了劇中角色「張滿光」確實花了不少心思，經常露出「狗眼看人低」的表情之餘，說話時更有意無意挺起胸膛兼傲慢插袋，配以「我膊頭啲花多過晒你哋全部夾埋」這類囂張度爆燈的對白，入型入格。

高鈞賢受訪時表示為了加強角色反差感，還戴了金絲眼鏡：「個角色係表面好有禮貌，但其實個人好有計謀，同埋劇組設計咗我成Team嘅人都係着西裝，呢樣都幾特別。自己第一次睇劇本都覺得個角色幾乞人憎，但其實佢係一個好嘅執法人員，只不過分人有啲機心同過分上進啫。」Matthew又謂由於劇中與林保怡是同級，有不少對手戲，故開工前做了不少功課迎接新挑戰，例如參考了電影《Lord of War》：「因為呢套戲好多審問場口，個氣場唔想相比起保怡哥同振朗時有太大落差。」

至於飾演張振朗次人格「阿賢」的吳業坤，在造型及演技上亦同樣獲大量好評，對於坤哥很多場口中的溫柔又熾熱的眼神，演技絕對沒有被視帝張振朗蓋過，更有網民笑指他結婚後更加有型靚仔！