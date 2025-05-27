COLLAR拍團綜一起共浴　Gao比堅尼照即將出爐

女團COLLAR今日（27日）現身旺角出席新團綜《COLLAR以為去度假》記者會，分享拍攝感受兼玩遊戲，吸引過百粉絲到場支持。COLLAR笑指今次到新加坡拍攝有如接受嚴格紀律式培訓一樣，當中要接受不同挑戰，Gao坦言最難受是被蚊蟲攻擊；Day高興指學懂生火、紮營及野外求生，不過最辛苦是跟Winka一起日曬雨淋當導遊；Marf則謂雖要受苦但亦很享受；而Ivy So就開心表示可以品嘗榴槤，又指今次學識團結就是力量，笑指今次沒有鬧交，不過Marf即爆笑指已臨近爭吵邊緣，Winka就透露大家有一起共浴及傾偈。

眾人受訪時表示今次到新加坡拍攝了11天，最難忘是被收起手機，因回港後要錄新歌，結果沒法趁空檔看歌詞練習。Candy就自爆是成員中最論盡的一個，拍攝期間不時跌損手腳，笑稱傷痕如世界地圖一樣。問到她們一起共浴會否有比較身材？芯駖笑指該浴室設計很有趣，只能看見大家的樣子，加上大家之前也試過一起浸溫泉，各人身材早已過了，笑稱高矮肥瘦都有。

談到Ivy和Marf近日於社交網派福利大晒比堅尼泳照，Ivy笑稱並不罕有，透露早前考取自由潛水牌：「要閉氣2分鐘潛12米，但自己只係潛咗6米，所以唔合格之後要補考。」Marf則叫大家不用大驚小怪，直言泳衣是自己生命其中一樣重要的物件：「因為要經常曬太陽令膚色均勻啲。」芯駖亦指其實Marf在沙灘拍照時自己和Gao也在場，更大爆Gao有更強勁的比堅尼照，會叫Gao盡快甫相。

COLLAR透露今次到新加坡大家也有穿泳衣，又指新加坡比越南更曬，笑指大家全身只曬淨手指罅是白色。另談到有指芯駖早前演出的舞台劇《你好，打劫！Reunion》會重演，芯駖對此表示期待，並感恩能跟多名前輩合作：「上咗個超級雞精班，好幸運，2個月內學晒所有嘢。」