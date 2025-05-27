宇佐美奈緒　野性辣妹

好多人都鍾意食辣嘢，除咗口感刺激，仲因為唔係人人食得落，喺好奇心同好勝心嘅驅使下，有人視之為一種挑戰！同樣地，唔少男人喜歡辣妹，皆因外形夠Cool唔易埋身，認為溝得到就係型，今日要介紹嘅寫真界辣妹宇佐美奈緒又係咪你杯茶呢？

索爆混血兒

喺日本寫真界有唔少女優係混血兒，氣質獨特，身材火辣，好似父母分別係菲律賓華人同法裔美國人嘅Leah Dizon，曾被封為亞洲宅男女神，叱吒一時。至於今年26歲嘅宇佐美奈緒，亦係一名混血美女，父親係日本人，母親為西班牙裔菲律賓人，所以個樣望落艷麗迷人之餘，帶有幾分南洋女仔嘅野性美。身材方面，有成5呎5吋高嘅奈緒，心口對G奶脹卜卜又有彈力，小蠻腰之下又有個圓潤巨尻，呈現出葫蘆一樣嘅曲線美，加埋胴體被一層緊緻嘅古銅色肌膚包住，真係相當火辣！

獲邀打野戰

宇佐美奈緒喺高中畢業後，去咗一間餐廳打工，擔任調酒師，本來諗住平平凡凡過日子，突然有一名女性熟客同佢分享睇賽車嘅樂趣，又問佢有冇興趣試吓做賽車女郎，搞到個心十五十六，後來知道藝人菜菜緒都係賽車女郎出身，於是放膽一試，希望步偶像後塵，有機會投身演藝界。果然，奈緒憑住誘人嘅姿色，話咁快成為一名出色車女，更加喺2023年日本賽車皇后大獎中獲得雜誌獎。上年，奈緒正式離開車女界別，轉行做模特兒同拍寫真，除咗曾推出寫真映像作品《太陽の果実》，野性形象深入民心，最近仲被一本野戰主題雜誌睇中，獲邀參加野戰比賽添！

自從告別車女身份，宇佐美奈緒嘅工作有增無減，頻頻出席出席攝影活動，又為唔同雜誌拍寫真，展示自己嘅火辣魅力，登入其社交網，就會知道佢嘅最新動向。

Profile

出生地：日本

身高：5呎5吋

三圍：35G-24-36