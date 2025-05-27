年紀大咗，身體檢查做得密啲都可以理解，但以下一班男女明明副偈弗到爆，依然頻頻做體檢，過程仲興奮到極點，究竟做乜嘢檢查咁過癮？睇片咪知囉。

芳心暗許

正常體檢一年做一次乜都夠，偏偏有班索女一個月去幾次診所做Body Check，好明顯有景轟！講緊嘅係四仔作品《Pervy Doctor #8》嘅劇情，影片由Crave Media出品，搵嚟Honey Hayes、Jessica Ryan等多位床技精湛嘅脫星參演，故事講述佢哋對診所任職嘅型男醫生嗒晒糖，成日搵對方Check呢樣Check嗰樣，某日終於主動作出挑逗，殊不知呢位醫生樂於配合之餘，由脫星Harlow West飾演嘅護士更加入戰團。索女以為可以將男醫生據為己有，但後來從護士口中得知呢位醫生風流成性，炮友眾多，索女呢次癡心錯付，真係陰公豬！

妙手回春

出自片廠Brazzers嘅四仔系列「Doctor Adventures」，一向以女醫生為主題，大玩制服誘惑，並憑住出色嘅劇情，長做長有，而最新登場嘅《Doctor Adventures #18》，搵嚟Kayley Gunner、Ana Foxxx、Gia Derza等多位巨乳女星參演，可以話係睇頭十足。故事講述坊間有一位妙手女醫師，只要經過佢一番檢查，唔止性慾返晒嚟，床上表現更勝從前，於是有唔少男女脫星慕名而至！原來呢位女醫生唔係醫術高明過人，而係床技精湛，每次幫人做「檢查」都會施展渾身解數，就算係軟皮蛇都會一下子變成轟天炮！

好色護士

男士做前列腺檢查，好平常啫，但由My Sexy Kittens炮製嘅《Call the Naughty Nurses》，當中嘅情況有啲特殊，嚴格嚟講，係診所內嗰班女護士極度唔正常！影片搵嚟Nicole Murkovski、Simona Purr、Megan Murkovski呢3位青春美女化身好色女護士，成日對男客人上下其手。某日男主角入到診所做檢查，呢班護士目睹對方嘅胯下神兵，即時狂吞口水，腦海中浮現各種性幻想！當醫生做好檢查，吩咐幾位護士執埋手尾，男主角立即面對各種挑逗，搞到精關失守！劇情浮誇得嚟又好好笑，係一套娛樂性十足嘅四仔。

碟評

做身體檢查，難免要剝衫，自然畀到機會四仔片廠借題發揮，而今次介紹嘅3部作品可以話係各有賣點，其中《Doctor Adventures #18》最啱「胸奴」，《Pervy Doctor #8》入面嘅風流醫生俏護士則勝在床技出色，但筆者最鍾意《Call the Naughty Nurses》，事關3位女護士副偈真係好掂！