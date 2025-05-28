【是日通勝】

農曆五月初二

乙巳年 辛巳月 丁酉日

吉時：中午11時至1時、下午1時至3時、下午5時至7時

凶時：上午5時至7時、上午9時至11時、晚上9時至11時

宜：交易、出行、嫁娶

忌：會友、理髮、栽種

幸運方向：坐南向北

幸運數字：28、17、29

幸運顏色：藍色、黑色

【星座運程】

今日幸運星：天蠍座

白羊座：工作表現受肯定，宜繼續努力，不要自滿。

金牛座：想得多做得少，事業陷低潮，宜自我檢討。

雙子座：遇上麻煩忌慌失失，保持鎮定就有力化解。

巨蟹座：愛是要說出口的，不要再把情話藏在心裏。

獅子座：事業運微跌，但只要心態正面就沒有問題。

處女座：面對未處理的老問題，不放棄就有望解決。

天秤座：愛情運稍遜，選擇拍拖對象須留意其人品。

天蠍座：事業運強，能在職場佔得先機，毋懼競爭。

人馬座：多留意周邊消息，助你妥善管理手上資金。

山羊座：易與人爭辯，你卻佔不到上風，宜忍一忍。

水瓶座：財運不錯，但不能心存僥倖，要付出努力。

雙魚座：說話得體易獲異性青睞，助打破感情悶局。

【生肖運程】

相沖生肖：兔

旺弱指數：（升）牛 遇貴人

（跌）兔 多阻滯

鼠：財運稍有起色，審慎投資，易有斬獲。

牛：事業順利，貴人助力明顯，財運上升。

虎：運勢波動，工作壓力大，需調整心態。

兔：是日沖煞，運勢不佳，感情生活受挫。

龍：運程平穩，職場表現出色，注意休息。

蛇：提防小人暗算，凡事小心，不宜冒進。

馬：運勢漸入佳境，工作順利，有利投資。

羊：發揮團隊精神，事業發展更上一層樓。

猴：積極應對挑戰，職場新機遇陸續有來。

雞：事業與財運平穩，但要注意飲食均衡。

狗：福星高照，工作得心應手，感情和睦。

豬：做事按部就班，財運好轉，沒有煩惱。

【暢所欲玄】（堪輿學家麥玲玲師傅）

端午開運養生

每年農曆五月初五為端午節，「端午」不屬於二十四節氣之一，卻是中國流傳已久的傳統節慶。

端午又稱為「端五」，「端」是初的意思，故「端午」就是「初五」。廣東人一向有「未食五月糉，寒衣不敢送」的諺語，就是說到了端午，炎夏才算正式來臨，可以將冬衣收起。

大多數人對端午的認知，都是與投江自盡的愛國忠臣屈原有關。據記載，楚國大夫屈原曾多次上書楚王勸諫卻不得要領，楚王更將他流放。後來楚國被秦軍攻陷，五月初二屈原得悉此事，憤然寫下《懷沙》後，便抱石投入汨羅江，以身殉國。老百姓紛紛划船打撈，並將米飯以葉子包成糉子的形狀投入江中，希望魚蝦吃飽糉子後不會吃屈原的屍身。

古人認為端午是「毒月毒日」，因為氣溫悶熱，人體的氣血也會跟隨熱氣而向外驅散。而且端午是蛇、蟲、鼠、蟻出沒的季節，細菌病毒最容易於這個時節孳生傳播，因此端午前後不妨以艾葉作湯料煲湯飲用，有清暑熱及健脾祛濕之效。

傳說鍾馗是專門除魔斬妖的鬼王，由於五月屬毒月，瘟疫病邪非常流行，而古時的醫學並不發達，因此在端午前後，人們便會於門上貼上專門捉鬼的鍾馗象，以祈求遠離病邪。