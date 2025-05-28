蔡依林新紋身曝光　揭示最赤裸欲望

台灣天后蔡依林(Jolin)相隔6年推出新專輯《Pleasure》，同名單曲將在今天(28日)正式推出，昨日(27日)率先曝光單曲封面視覺照，沿襲首波視覺「美杜莎欲望桂冠」挑戰視覺極限，此次Jolin戲劇張力十足地演繹罪與慾的濃烈交織，指上紋身「Pleasure」揭露欲望的存在，象徵欲望之繩的髮辮卻被緊緊抓牢，視覺照展現出渴望掙脫罪惡感面對欲望的強烈情景。

她全新專輯同名單曲率先揭開愉悅序幕，化身愉悅之母高唱「Call me Mommy」，以充滿母性的溫柔姿態和眾人一起誠實面對自我，釋放欲望、直視真實，心境游走在罪惡感與愉悅快感的邊緣。之所以命名「Pleasure」為專輯名稱及核心，一切源於她的1次自我凝視：「我好像從來沒有停下來問過自己『我喜歡甚麼？』，社會總用既定眼光審視「需求」，將深層欲望視而不潔，把表層快感貶為膚淺，讓「愉悅」成了被刻意迴避的主題，從不正面談論，也從未真正觸及。

現階段的她選擇誠實面對自己，她說：「我很想要活出不一樣的女性模樣。」於是嘗試用作品鬆綁集體潛意識的枷鎖，將『性』與『人性』放入專輯中，想透過自己的生活經驗與歌迷交流，我覺得已經能夠面對自己比較醜陋的那一面了。」

此次她大膽演繹罪與慾的濃烈交織，赤裸揭示人性深層的欲望，相Jolin手指上的「Pleasure」，標示了人性最底層對愉悅的渴望，同時象徵欲望之繩的辮髮卻被緊緊抓牢，展現了欲望的壓抑與釋放、愉悅與罪惡同時的並存。藉由作品，Jolin也不斷發掘自己不同於過往的面貌，令她在過程中感到驚喜與滿足。她並非定義「欲望」，而純粹想分享：「這些經驗，我也有過。」不需因為面對欲望而感到害羞或罪惡。