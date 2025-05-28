劉若英演唱會惹喊小粉絲　1失誤急道歉澄清

劉若英本月24日在內地汕頭開演唱會時，在點歌環節選了1對小姊妹，姊姊點了《誠實》，妹妹則在一旁搶過麥克風說要聽《後來》，未料因溝通失誤，現場連續播了2次《後來》的音樂，導致小姊姊忍不住當場委屈落淚，劉若英稍早亦發文解釋道：「一開場我就看到了可愛的姊妹，他們可能沒聽過我很多歌曲，但從頭到尾都在跟着節奏唱着。所以演唱會尾聲的點歌環節，我特別想讓孩子參與更多，所以讓她們點歌。姊姊點了《誠實》，妹妹喊了《後來》，我當時非常開心，也立刻唱了《後來》。」

劉若英表示當下發現小姊姊有點失落，於是跟樂隊說：「我們陪姊姊再唱1次」，全場都喊好，樂隊則是誤以為再唱1次《後來》，當下劉若英有點緊張：「看到姊姊很大聲的唱了出來，我感到些許安慰」，但沒有想到後來害姊姊哭了。

最後，劉若英向這對小姊妹跟他們的父母道歉：「我們從未、也絕不會有任何忽視孩子情感的意思。對於當時的處理不夠細緻，我和整個團隊都深感抱歉，也已經認真檢討」、「未來我們會更加注意每1個細節，努力不讓溫暖的夜晚留下遺憾」，引來許多網友回應道：「你已經做得很好了。」、「所以呢？伴奏放錯了不可以打斷是嗎？」、「我看到了，蹲下了，看着她們，可愛互動的模樣，聽她們唱歌，也許存在各種陰差陽錯的不完美，需要檢討的人請去檢討，希望所有的真心誠意總不會被辜負和誤解。」、「全場都在笑，包括孩子媽媽！全場唯一給了姊姊安慰的人是劉若英！」