張敬軒揭林峯早年已鍾意玩櫈　自認後輩講有味笑話

藝人林峯昨晚（28日）第6場演唱會邀請張敬軒（軒公）任嘉賓，合唱《馴獸師之王》，軒公堅持抱病上陣，表現生猛、狂搞氣氛，仲大講有味笑話。林峯指好多人唔知兩人相熟，軒公話：「我同阿峯第一個交集，佢係我前輩。」講完軒公再堅稱未入行已聽過林峯歌曲，林峯扮陳豪上身爆金句「等朕check下先」全場大笑。

當年兩人同屬英皇歌手兼街坊，軒公即爆料：「好榮幸，我應該係少數半夜上過你屋企嘅人，眨眼已經10幾年，佢嗰陣時已經好鍾意玩櫈。」軒公雖然連聲sorry，林峯都急忙解釋：「我係鍾意啲傢俬啫，軒仔好有taste，佢屋企好多古董傢俬。」軒公即刻入位：「但我啲傢俬係攞嚟坐，但你就唔係，所以最近睇你演唱會，呢幾晚有啲心有餘悸，因為我發現以前去你屋企坐過你啲櫈，你喺啲櫈度做過啲乜嘢？」林峯大笑說：「冇吖」

接着自稱後輩的軒公，拿出名牌紙盒稱要送禮物給林峯：「我有睇你新聞，見你晚晚喺度玩櫈，我唔得㗎，男人到咗年紀要錫身啲，唔係個個好似你咁，所以我準備咗份禮物送畀前輩。呢個係林峯嘅腰封，因為你晚晚咁樣，我目測都知你『大』。」林峯尷尬：「你度腰定係度邊？」軒公笑說：「腰。」軒公再送埋有自己嘜頭的「軒公活絡油」，軒公獻寶說：「呢個得你有咋，我特登為阿峯配嘅，加咗料，搽咗Fa fa聲。」林峯立即向軒仔贈送一支「飛鷹」回禮，原來軒仔病了幾天仍堅持到場撐阿峯，今次更唱出代表作《櫻花樹下》贏盡掌聲。

另外，今次林峯演唱會由舞台到過場位均花盡心思，當中請來「Man姐」佘詩曼變身主播報道「林峯襲港」，並於大屏幕上播出一系列風暴消息，凌文龍就化身天文台主任，而朱鑑然則街訪「市民」吳林峰、余香凝、胡子彤、張文傑、吳卓羲、伍允龍、周秀娜、古天樂，可能是製作過於「逼真」，近日竟有市民卻信以為真，向紅館方面投訴，指片段模仿天文台及新聞報道，有發放假消息之嫌，認真搞笑。據了解，林峯演唱會舉行前，該片段已經電影、報刊及物品管理辦事處通過審批。