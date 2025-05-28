Juno新片康城電影節打響頭炮　女友Janine：為你感到自豪

作風低調的麥浚龍（Juno）因執導的港片《風林火山》日前於《康城電影節》舉行全球首映禮才再度活躍幕前，事業得意的他於愛情方面同樣美好，與比他年長兩歲的中英混血兒女友戴庚玲(Janine)相戀超過10年，去年曾傳二人已婚及秘密女產，但Juno隨即否認，而Janine近日罕有曬出和男友彩色合照，以往只甫黑白相的她，原來有一頭銀白長髮，但型格十足，跟Juno的Skin Head成強烈對比。

一向鮮有談感情事的Juno，其女友Janine就大方得多，在社交網以英文撰文，大意為「我每一日都為你感到自豪。為你喺好與壞嘅堅持感到自豪，為你對自己所愛嘅事情去熱情感到自豪，為你所做嘅每一件事所付出嘅努力感到自豪，但最重要嘅係，為你甜蜜嘅靈魂感到自豪。你係呢個世界上保持溫柔嘅最佳例子，呢個世界不斷地試圖讓你變得堅強，當我說你每天激勵我成為一個更好的人時，我唔會輕描淡寫咁講。我知道其他人成日將你同所有黑暗和酷的事物聯繫埋一齊，不過對我嚟講，你永遠係早晨嘅陽光，溫暖明亮，善良溫柔，可愛又不可或缺。」擺明對愛宣之於口，且上載了不少跟Juno的情侶照，以行動證明多年情不變，兩人不時深情對望，愛得相當甜蜜。