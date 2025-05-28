白鹿章若楠合作零交流　女神爭住同范丞丞互動

內地小花白鹿向來都是內地節目《奔跑吧》的常駐成員，早就Angelababy還在節目組時，她已加入，當時兩女水火不容，有指BABY當時因為鏡頭太少，於錄影期間大發脾氣，連白鹿都被她鬧過，兩幫粉絲更掀起罵戰，及後因為Baby被內地封殺，白鹿順勢取代Baby，榮升節目阿姐，成為新團寵。白鹿於團中的受歡迎程度相當高，而現時節目拍至13輯，日前更加入同是90花、憑着劇集《難哄》而人氣、熱度急升的章若楠，令節目增添不少生氣。

兩位90花同場，粉絲難免有所比較，不過據指二人雖然甚少交流，但亦沒有爭風頭。而團中的范丞丞可謂「左右逢源」，向來搞鬼的他，於泥漿競技時捉弄白鹿，被對方追打，十足年輕情侶一樣，一時又將章若楠玩成「花臉貓」，二人更被編為一組，章若楠更PO出二人的相片，配文:「#跑男深夜合照好炸裂#感謝大家對我們「丞楠舊事」組合的助力，猜猜我們是不是最終的贏家呢?」看來二人相當合拍。

此外，日前節目組到海灘拍攝「海灘走花路」主題，白鹿穿着藍色Deep V公主裙上陣，仙氣十足，至於章若楠雖然穿着休閒裝，但於沙灘上又跑又跳的她，活潑又可愛，相當有感染力，更氹得自稱是「新生代導演」的范丞丞為她親自拍片，畫面更被網民力讚為「宛如青春電影女主角」。