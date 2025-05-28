轉廢為寶| 天然護膚品咖啡渣

香醇可口的咖啡是不少人心中摯愛，無論是辦公提神，還是午後小憩，每天都需要飲上一杯，咖啡已然成為現代人生活中的必需品。一杯杯飲畢後留下的咖啡渣，千萬不要隨手倒掉，網上流傳其用途甚廣，例如當作天然護膚品，環保之餘還能省錢。

1.磨砂去角質

帶有細小顆粒的咖啡渣，是天然的物理去角質材料，能夠用作身體磨砂膏，溫和地去除肌膚表面的死皮，让肌膚變得更加光滑细腻。首先將咖啡渣與椰子油或橄欖油以2：1的比例調成糊狀，再加入少許白糖增強去角質效果。沐浴時，將其輕輕按摩於身體，尤其是手肘、膝蓋等容易粗糙的部位，最后用溫水沖洗乾淨。另外也可以將其厚敷於嘴唇上15分鐘，然後打圈按摩，能將死皮帶走，雙唇更顯軟嫩。

2.消除橙皮紋

咖啡因具有促進血液循環和排出多餘水分的作用，能夠改善皮膚表面的橙皮紋路，幫助肌膚變更緊緻平滑。將咖啡渣和小量蜂蜜混合並塗抹在大腿、臀部等容易出現橙皮紋路的部位，再用保鮮膜包裹，靜置15至20分鐘後洗淨，每周進行2次，便能看到肌膚逐漸變得更加緊實有彈性。

3.減淡黑眼圈

咖啡因成分被廣泛應用在眼霜、眼膜等產品中，能夠促進血液循環，減輕眼部浮腫和黑眼圈問題。將咖啡渣與乳液或化妝水混合，然後敷在眼下10分鐘再沖洗乾淨，能有效改善血管型黑眼圈，並讓眼周肌膚更加明亮緊緻。

4.清潔頭皮

咖啡渣磨砂膏不僅能去除身體老廢角質，也能溫和清潔頭皮，並去除多餘油脂。咖啡因能改善血液循環，刺激毛囊，促進頭髮的健康生長。將咖啡渣與洗頭水混合，像平時洗頭一樣輕柔按摩頭皮，最後溫水徹底沖洗乾淨即可。