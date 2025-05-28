《哈利波特》新劇主角三人組選角曝光　妙麗種族惹爭議

《哈利波特》（Harry Potter）HBO新劇繼早前公開巫術學校校長與老師選角後，現再公開主角三人組選角，由曾演出電視劇《Grow》的蘇格蘭男星Dominic McLaughlin飾演「哈利波特」、取代電影版的丹尼爾烈格夫（Daniel Radcliffe）；由初次演出的英國男星Alastair Stout飾演「榮恩」，取代電影版的路拔格連（Rupert Grint）；由曾演出音樂劇《Matilda: The Musical》的英國女星Arabella Stanton飾演「妙麗」，取代電影版的愛瑪沃森（Emma Watson）。他們是從超過3萬名來自世界各地的9至11歲兒童中挑選。

一如「石內卜」選角種族由白轉黑，由英國男星Paapa Essiedu取代已故的英國男星阿倫歷文（Alan Rickman），新「妙麗」亦被網友指出被「種族轉換」，與原著小說以及電影版不同，引起過度政治正確的爭議。而舞台劇後傳《哈利波特－被詛咒的孩子》（Harry Potter and the Cursed Child）中的「妙麗」，其實也由南非女星Noma Dumezweni擔任。