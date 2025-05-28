【簡潔生活學 】生前整理　無需忌諱

中國人一向對於「死亡」二字都很忌諱，尤其是長者，更加不想多談。不過，早前跟資深前輩級藝人「波姐」馮素波拍攝訪問影片時，她卻一點都不介意，還稱年紀愈大愈應該面對。

訪問當日首次與「波姐」碰面，面前的她一點也不像81歲，精神飽滿。訪問過程中，談論到有關「生前整理」環節時，雖然她稱不知道有「生前整理」這個名詞，但從言談間發現她其實是個好榜樣。

詳述之前，先簡單講解一下甚麼是「生前整理」。字面上就是在世時為自己所有事情安排整理好，包括物品、財產，甚至選擇那種告別儀式等等。整理不單是指物質上，更是一種心靈釋放，其中透過整理相片、物件或珍藏品，重溫過去的人生，回味家人或朋友的生活點滴，學會接納、放下、修補等等，只留下有意義且值得珍藏的物品和回憶。

能做好生前整理，同時可減輕未來對家人的負擔，試想想，你的離世，家人已感到傷心難過，還要為你處理一大堆「身後物」，要留低還是全掉進垃圾桶？心裏面一定難以抉擇。所以在人生下半場，預先整理分配好，再為自己規劃好餘下的時光，活在當下，輕鬆自在。

說回這次訪問，波姐除了日常生活懂得斷捨離之外，經常整理家居，衣服不合用便趁早送給別人，怕他日過世時別人也不敢穿；此外，更清楚自己需要甚麼，她仍然很喜歡工作，喜歡攝影、寫書，所以早前因為重新整理父親遺物時，機緣巧合下，決定出書，將她與父親過往的生活點滴，以文字及相片輯錄下來，讓更多人認識她父親馮峰在演藝界及人生上的經歷與貢獻，亦借此作為父親的一種懷念。

波姐笑說自己是個「百無人生」，無財產物業，只有自己的作品及經驗，可以留給世人，還有自己一副身軀，所以她會照顧好自己，希望將來長命120歲，也可以給醫生拿來研究，造福人群。

波姐戲裏戲外，生活同樣精彩和充實，這位前輩實在令人敬愛。

作者為MCM專業收納服務公司創辦人Kitty Wong及其團隊

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