彭佳慧4度登小巨蛋　對歌單信心十足

台灣「金曲歌后」彭佳慧，將第四次站上小巨蛋舞台的她，於2025年6月7日舉行「一路這樣愛過來」演唱會，無論是歌單、演出內容或舞台皆全面升級，以最高規格來打造與籌備，近期積極練團的她表示，這次盡可能的把大家想聽的歌都編排在一起了，當然也會有新歌首唱，希望大家都能聽得開心，聽得滿足，演唱會已經進入倒數，很期待可以見到大家。

談及大家最關心的歌單曲目，彭佳慧自信表示「對歌單很有信心」，這麼多年一路這樣唱過來，愈來愈確定大家喜歡的方向，歌單精準度也更高，這次是以希望每一位歌迷都能照顧到的心情來挑選曲目，幾乎都是唱「大歌」，經典歌真的很多，大家要有「沒辦法去上廁所」的準備，她也開玩笑地說：「歌迷的留言我都看到了，這次真的拿出十足誠意，歌單很豐富，真的沒有空間讓大家偷懶，台上的我很認真唱，台下的你們也要很認真聽，漏掉任何一首都會很可惜！」率先透露準備的歌相當多，要讓歌迷聽得過癮，問道是否擔心唱到超時，彭佳慧也笑言應該準備好了。此外，她也向大家喊話，演唱會結束後，希望大家可以照著歌單到KTV或家裏唱一遍：「你就會知道彭佳慧有多難！」