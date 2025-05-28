「狼人」曉積文妻子正式離婚打破沉默　聲討老公出軌背叛

憑漫威超級英雄「狼人」一角深入民心的澳洲男星曉積文（Hugh Jackman），兩年前與結婚27年的妻子Deborra-Lee Furness分手，當時兩人聲明態度和平，不過傳出分手原因是曉積文2022年與美國女星Sutton Foster合演百老匯劇《The Music Man》撻着出軌後，情況有變。Deborra被爆本月23日於紐約法庭正式申請離婚，瓜分曉積文2.5億美元（約19.5億港元）身家，並發出聲明聲討曉積文「背叛」。

Deborra表示：「我向所有經歷過背叛這種創傷性旅程的人，致以關心與同情。它是個深刻的傷口，然而我相信上天與神/宇宙，你所視為引導者的任何東西，一直都在照顧我們。這個信念幫助我渡過差不多三十載婚姻的崩塌。我從這個經驗吸收到很多知識與智慧。即使我們遇到明顯的障礙，它都帶領我們變得更好，找到真正的方向。它會令你痛苦，但長遠來說，回到自己與活出真我、價值觀與界限，是解放與自由。我所學到的一件事，是一切都不是關乎個人。我們都走在各自的旅程，我相信人生中的關係不是隨機。我們被其他人吸引，我們邀請他們進入生命，去學習自己的課題，認知與治療自己殘缺的部份……我保持感恩。」

知情者指與曉積文育有一對養子女的Deborra，將獲得一大筆贍養費：「Deborra傾到一個滿意嘅離婚協議，包含一筆可觀嘅贍養費。佢哋講數講咗一排，但最後佢得到佢認為自己應得嘅數目。雙方都保障到自己財務。個離婚官司唔會有風波，呢個會為佢帶嚟所需要嘅解脫。」另一知情者透露：「佢哋已經事前傾好協議細節，所有贍養費同子女未來嘅支出都列好晒。雙方係和平，同盡力做好父母本份。」曉積文與新歡Sutton Foster感情穩定，上周六被拍到於紐約手拖手行街，知情者透露Deborra大為傷心：「佢唔敢相信自己咁多年嚟支持曉，最後由Sutton收割晒啲回報。」