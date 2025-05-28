賈靜雯憶一家3人患癌即淚崩　捉埋老公每三年驗身

台灣藝人賈靜雯日前出席一個關於乳癌的活動，鼓勵病友們「事情發生，就要面對」，勇敢與家人及醫生討論治療方案，期間更爆出自身的悲慘故事，原來賈父、賈母以及胞弟太太，都先後患上癌症，難怪她於現場聽着護理人員分享的故事，一度忍不住淚崩！

據悉，賈父已因癌病辭世多年，而賈媽媽曾罹患子宮頸癌，沒有直接血緣關係的弟弟則受乳癌困擾。因家族的癌病基因較重，賈靜雯對健康相當重視，每兩、三年便會接受全身健康檢查，近期的檢查報告顯示一切安好。她又提到老公修杰楷將接受腸、胃鏡檢查，當得知事前需吃流質飲食腸，老公搞笑指自己差點暈倒。

賈靜雯又透露以往由媽媽燉湯幫自己補身，後來媽媽生病了，她則調轉變成「媽媽」，盡心照顧對方，幸而賈母正能量相當，不時跟親友分享抗癌心得，面對家人罹癌，她無奈呼籲大家要珍惜當下！提到弟婦4年前罹患乳癌，兩年內接受了18次化療、乳房切除及重建手術，賈靜雯不禁道：「我覺得她很棒，而且很不容易，很多事情只能自己親身經歷，他們的例子可以給很多癌友一個樣本，作為家人只能給滿滿的愛跟支持，告訴他們『我都在』。」