瘋傳李亞鵬第2次離婚　老婆親自認證：確實很久沒在一起！

天后王菲前夫李亞鵬前年梅開二度，與細他19歲的海哈金喜結婚，並誕下一女，但早前李亞鵬證實欠下4000萬人民幣（約4,400萬港元）債務，被判決要強制執行，他忙賺錢還債，近日還傳出與海哈金喜婚變。對此，海哈金喜拍影片回應：「確實！」令人震驚，她接着補充說：「確實和李亞鵬很久沒在一起！」

海哈金喜近日拍影片Q&A回答網友提問，有人問很久沒看到她和李亞鵬在一起，她說：「是離婚了嗎？」海哈金喜說：「確實...不是！不是！確實很久沒有在一起了，但並不像大家想的那樣，很久不在一起，就出甚麼問題啦，或是離婚的，謝謝大家的關心！」

海哈金喜也回應，最近搬家是為了可以住的離公司近一點，好就近上工做直播工作，近日他們確實為了生活壓力，換了比較小坪數面積的房子：「我們的情況，大家都知道的對不對？積極面對困難，努力工作，還債優先！」她也承認和李亞鵬目前名下已經沒有屬於自己的房產，都是租房，目前是無殼蝸牛。

海哈金喜被問到「為何要嫁一個年紀大自己這麼多歲的人？」她回應這問題自己已經回答過很多次，對她來說愛情是「情不知所起，一往而深」，反問：「這2025年了，還有人拿年紀來限制愛情跟婚姻嗎？」強調和李亞鵬是真愛，不被年紀等外在條件受限，因此也才願意陪另一半吃苦，一起賺錢還債。