阿佘生日登紐約時代廣場被封Legendary Actress　眾星用愛包圍新聞女王

今日（28日）是視后佘詩曼50歲生日，近至香港、廣州、杭州，遠至美國紐約時代廣場都有Fans買下巨型屏幕廣告為她慶生，紐約時代廣告更上寫上「Hong Kong Legendary Actress」，認真威水。

至在拍《新聞女王2》如火如荼的阿佘，更被劇組滿滿的愛包圍，一眾藝人和台前幕後一人一句拍片，為阿佘送上生日祝福。黃宗澤搞鬼地說：「佘詩曼係點？佢唔係人，佢係女王嚟嘛！」高海寧更說：「Man姐係一個好努力嘅人，同佢開工覺得佢可以帶僎大家做好一件事，我好鍾意同佢探討人生，佢係一個好好嘅人生導師。無論佢工作態度定係人生演繹，仲有待人處事都一流，佢好愛護我哋一班演員，係一個好好嘅大家姐。」

王敏奕說：「好開心可以認識你，《新聞女王》你係至高無上，但喺我心中你係我最好嘅Man姐，係一個最Workhard Playhard嘅人！」陳曉華說：「阿佘在我心目中擁有溫暖嘅形象，好多謝遇上你，多謝你對我嘅鼓勵！」而馬國明還大開金句唱歌：「佘詩曼～你最美麗！」

至於李施嬅就在社交網晒與阿佘慶生的合照，她更特意為阿佘送上最愛的公仔蛋糕，還留言：「Happy Birthday To Beautiful Queen，永遠靚靚生曰快樂！」