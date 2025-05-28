吳雨霏獲唱片公司招手計劃復出　連詩雅湊女感開支大

藝人連詩雅（Shiga）和吳雨霏（Kary），與「聲夢歌手」張馳豪及馬天佑，今日（28日）出席首飾品牌活動。榮升人母的Shiga穿上低胸露肩裝明顯「升Cup」。之前，帶女游水曬太陽，令以往白到多光的膚色變得更健康。

Shiga表示近期好忙，除出席活動，又參與音樂劇、拍網台節目，還要湊女，可謂身兼4職：「網台節目1個月拍一至兩日，不過近期就兼顧唔到，因為要排音樂劇，同埋我已經錄咗新歌，開始做宣傳，都隔咗好耐冇出新歌，上次係2021年，4年期間有疫情，又結婚同生B，不過呢啲係人生階段，首新歌係講成長，覺得自己真係去咗另一階段，係人生中間嘅總結，預計6月21日完咗音樂劇就推出。」她又謂曾考慮過推出有關囡囡的歌曲，但不想如外界覺得是理所當然，所以留待將來再多添另一個孩子時，才一次過以小朋友為歌曲主題，只是今年內不打算造人。

問到老公陳家樂擔任網台節目，似跟她的網台節目打對台，她就否認：「係同一個網台嘅節目，男女各有各傾，佢哋係一班男人圍埋傾心事，（家樂喺節目中話自己追女仔係百發百中？）我有睇晒成個節目，我都盡量睇我老公啲嘢，（佢追你都係百發百中？）我都唔記得，不過我哋真係好投契囉，佢講嗰個百發百中意思係覺得有機會先出擊，我哋係好自然咁走埋一齊，（你主動畀機會？）我feel到佢對我好囉。」

她表示有小朋友很感恩，但又發覺開支大，和老公各自努力搵錢交囡囡學費，現時10個月大的囡囡要學游水，返playgroup外，她再想和囡囡上BB Gym，老公最想待囡囡識行時就培育其音樂造詣，可是因她工作太忙，暫時交由老公及家人幫手湊B，更特別鳴謝老公帶囡囡上游水班：「佢要抱住佢學游水，落手落力做。」

同場，吳雨霏（Kary）擔任兩個演唱會嘉賓後，頻被粉絲敲碗要求她復出，她直言的確聽到不少聲音，而她亦有計劃，只是顧及家中有3位小朋友，所以一切要從詳計議：「年紀最細嘅只得兩歲，要丟低小朋友去工作，自己同小朋友都唔習慣，老公又經常四處飛，我鍾意親力親為湊小朋友，同時又唔想失去自我，所以我都要請教吓Shiga。」

問可有唱片公司向她招手？她坦言有，但要傾合作模式，因她要兼顧家庭，所以不能如未嫁時般搏殺。問她可有聽聞鄭欣宜復出將加盟其舊環球唱片？Kary稱有聽聞，但沒打聽過，未知消息真偽，也想過當獨立歌手，但又擔心工作量大及資金問題，不過老公很支持她追夢，同時她享受站在舞台上。

Kary早前和傳不和的楊愛瑾齊擔任鄧麗欣（Stephy ）演唱會嘉賓，問是否和解？她表示當日台前台後有傾偈，被問到是誰做主動？她說：「唔記得，邊個做主動都唔緊要啦，好難得Cookies 7位成員一齊。」又讚Stephy和高大男友很襯，但男方不似韓星Rain（鄭智薰）。」