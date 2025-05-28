首創雙單元　半開放唔漏音？

耳機有很多種，其中半開放式雖然透氣舒適，但卻有漏音及高音不足等問題。HUAWEI新推出的FreeBuds 6特別針對以上問題加入超感知原聲雙單元，屬業界首創。在緊緻空間內，同時放入11mm雙磁路高靈敏度單元與超高頻微平板高音單元，配合全新Bass Turbo 2.0聲學架構技術，帶來高達48 kHz的透亮高音及低至14 Hz的強勁低音，解決漏音兼還原純淨高音。

另外，它支援2.3Mbps無損傳輸及L2HC 4.0編解碼技術，極致還原48kHz / 24bit高解析度音樂，並針對50Hz至2kHz的頻率範圍即時優化，輸出音響級音色。耳機還提供古典與均衡兩款音效模式，打造比擬音樂廳現場黃金位置的純正聽感。降噪方面，它支援雙向靜謐通話，在高達95dB的嘈雜環境或8m/s的強風環境下，仍能有效消除背景噪音。耳機盒對應快速充電，快充5分鐘即有2.5小時，充滿電更可續航36小時。

同場加映︰大音場耳夾

Shokz OpenDots ONE同屬開放式耳機，重量在同廠中最輕，單邊重6.5g，並採用耳夾式設計，不分左右一扣就戴到，大大減輕耳朵負擔。搭載內磁式11.8mm雙驅動單元及Bassphere低頻聚合技術，細機身爆發大音場，加上兼容Dolby Audio，帶來環繞音體音效。配備4 MIC通話及AI抗操技術，有效削減96.8%環境噪音，並能精準捕捉人聲頻率，確保通話清晰。耳機及充電盒均符合IP54防水要求，支援無線快充，提供40小時續航力。