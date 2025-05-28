林保怡疑「人格解離」　陳自瑤陳法蓉惹虛構人物疑雲

由林保怡及張振朗等擔演的劇集《刑偵 12》正在無綫翡翠台熱播中。香港暫時播出數集，但由於劇情太多詭異或不合常理的「突兀位」，故引起網民熱烈討論，而劇名中的「12」亦有無限揣測及聯想，有人估計與「人格解離」主題有關。有網民跪求不要「劇透」，情願自己逐集找線索揭真相更過癮！

昨晚（28日）播出後同樣引起網民爭議，包括林保怡扮演的角色26年前被虐打入院，因而認識了陳少邦及姚宏遠，除了兩人是否保怡的人格解離外，亦凸顯了他擁有不堪回首的童年回憶。亦有網民發現，保怡在街上偶遇陳少邦等邀他們回家吃飯，但他們卻並未按常理入屋，反而早早安坐於保怡家中，相當詭異。

而三位女角陳法蓉、陳自瑤及傅嘉莉同樣引起推測，例如扮演保怡胞姐的陳法蓉，每次出現在保怡面前時，均近乎「清場狀態」，種種迹象均令網民懷疑她其實早已死亡或根本不存在，至於陳自瑤除大部分時間出現都有「女神光」，亦每次都與「鄰居」保怡撞過正着，令網民懷疑她只是保怡幻想出來的假象。該劇監製巢志豪受訪則坦承由首集開始已鋪排不少細節及伏線，故觀眾看到後期「真相大白」時，會有恍然大悟暢快感﹕「因為知道成件事嘅真相之後，再去翻睇之前嘅集數，可能又會再發現更多新一輪嘅線索，

因為近乎每集都有隱藏訊息及彩蛋，都幾好玩。」

另外，昨晚劇情交代保怡入院，主診醫生竟然是《妙手仁心》中的經典角色「程志美」吳啟華。當年保怡亦有份參演《妙》劇，且扮演吳啟華的好兄弟「黎國柱醫生」，難怪今次吳啟華的「出現」，令劇迷驚喜非常，更猜測他會否「真．客串演出」，令人期待。