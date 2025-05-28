劉穎鏇充當飛機維修員　「花式驚訝」表情包成焦點

藝人劉穎鏇（Tiffany）於無綫綜藝節目《一日打工限定》內，試做一日飛機維修員。節目甫開始她便強調自己性格硬頸、為人堅持及永不放棄，但面對複雜、考驗體力、理解能力及團隊合作的飛機維修工序時，她卻驚變「問題少女」，且不斷上演「花式驚訝」表情包，令人忍俊不禁。

由於飛機維修是十分講求專業的工種，Tiffany「入職」前接受了相關的課程訓練。由於同學清一色男生，嚇窒Tiffany一度只敢停留在課室門外，不過上課期間她表現認真，連珠炮發向導師詢問問題，遇到難以理解或是複雜的理論時，則不自覺做出「放空式」天然呆表情。實習環節時，她照著導師吩咐嘗試chok直手上的保險絲，不過卻過分用力將旁邊的小型攝錄機也Chok掉跌，爆笑全場。

到了進駐機庫體驗當天，Tiffany在師姐Koey帶領下，體驗飛機檢查及維修等工作。雖然有人「幫拖」，她依然亂漏百出，除了爬高時意外撼親頭，又因用力過猛扭爆螺絲批咀發出巨響，幸而最終總算完成小任務，令她自覺很有滿足感。事後她坦言﹕「飛機維修係你要好專注去每一個step都做啱，先達到安全的最高level，真係會好驚有任何mistake，因為有機會影響到成架飛機。」