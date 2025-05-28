雪梨魏秋樺激罕同框　「最美李莫愁」與「最美黃蓉」私底下勁Friend

前亞視花旦魏秋樺曾參演《變色龍》、《奇女子》、《浮生六劫》等劇集，她之後檔過無綫，在《神鵰俠侶》中飾演黃蓉一角，至今仍是經典。 近日魏秋樺與一班圈中好友聚會，楊玉梅在社交網晒出多張合照，並寫道：「#東方之珠～維港遊 一班朋友今天好享受全維港的景色😍」相中所見，雪梨、潘志文、曾航生、劉錫賢等亦有現身，眾人一邊欣賞維港靚景，一邊舉杯暢飲，相當盡興！

魏秋樺身穿緊身上衣，大騷美好身段，而雪梨就以全黑造型現身，一頭清爽短髮十分幹練。其實魏秋樺與雪梨曾合作拍攝《神鵰俠侶》，兩人分別被封為「最美黃蓉」及「最美李莫愁」，今次聚會同框合照，機會難得。當年紅極一時的魏秋樺事業順利，可惜感情路卻相當崎嶇，多年來甚少提及感情事，2013年曾與相差19年的前亞視高層盛品儒傳出緋聞，兩人被影到撐枱腳，再轉戰酒吧把酒談心，期間更攬腰拖手，表現親密，但最後無疾而終。直至2023年魏秋樺被爆與男友Edward Fung蜜運中，近年兩人不時孖住出席聚會，感情穩定！

而雪梨當年一出道就擁有大好事業前途，但卻誤做第三者，更未婚產子，先後為徐少強誕下一對子女，兩人最後分手收場，分手後雪梨獨力撫養一對子女，幸得家姐米雪的支持及經濟上的幫助。事隔多年，雪梨曾表示對自己的選擇未有後悔：「我係睇錯咗，但都冇辦法，唔通挖自己對眼出嚟咩，我已經Delete咗呢個人。」不過雪梨最遺憾在1988年與一對子女移民加拿大後獨自返港工作，有6年時間主要是靠長途電話維繫感情，幸好長大後，三母子的感情依然十分好。去年徐少強病逝，雪梨亦低調現身追思會悼念。