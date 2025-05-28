李駿傑自爆曾與花姐冷戰　選中入「妹豬組」感壓力

MIRROR成員姜濤、盧瀚霆（Anson Lo）、呂爵安（Edan）及李駿傑（Jeremy）演出的旅遊節目《呂濤米Lo 花Son Show》正在熱播中，繼Anson Lo於節目內剖開心扉後，最新一集輪到Jeremy與經理人花姐暢談心事。Jeremy指知道被選中入「妹豬組」時感到壓力，面對3位「上弦」成員，他坦言曾擔心自己未能為團隊作出貢獻：「再加埋所謂上、下弦嘅標籤，就俾咗一個好大嘅框架自己。紅唔紅或者有無人氣唔係自己控制到，所以專注做返好自己就夠。」

他又自爆曾與花姐因誤會而冷戰，就連姜濤亦十分擔心二人的關係會惡化！Jeremy說：「個段時間有好多誤會，憎妳唔係因為我冇得出Solo，唔知點解突然之間妳對我好有惡意。中間發生咗啲誤會，我有解釋過唔係我做，但妳唔聽我解釋。」又表示未出Solo前是其人生低潮：「人生最黑暗的時期，好多煩惱充斥住我嘅生活。個陣成日喊，都唔知未來要點算，經理人又唔鍾意我啦，MIRROR又唔知會點啦。」花姐則笑言破冰的過程就像「溝仔」，Jeremy分享在飛機上與花姐解開心結。

提到最擔心對方的一件事，花姐指最怕Jeremy會孤獨，不停催促他拍拖，又打趣要幫手物色對象，令Jeremy哭笑不得。Jeremy公開擇偶條件，原來相當簡單：「只需要笑得靚同專一就得啦。」他坦言單身是受韓國的偶像文化所影響：「拍拖其實對於一個偶像嚟講係好大嘅風險，因為好多粉絲都係對你有遐想嘅，同時間又真係冇對象出現過喎，咁就啱啱好，唔使煩！」最後兩人更搞笑地公開「招親」，呼籲有意認識Jeremy的朋友可以直接聯絡本人或找花姐。