拋胸露底　嗒仔最有計

所謂「女追男隔層紗」，AV業界資深人士神仙乙相當認同呢個講法，仲以日本AV界嘅無意識溝仔系列為例，話片中女主角係咁意露少少波罅或底褲，成班男士經已慾火急升，主動求歡，嗒仔真係易過借火！

樂於助人

出自S1嘅《豐滿女孩上班時無意識地誘惑》，K奶俏佳人鷲尾芽衣一人打幾份工，因心口對燈實在太大，成日喺工作期間露出乳溝，例如做女侍應嗰陣，一彎低身抹枱，男經理次次都睇到眼都唔眨。做維修員嘅時候，又因為乳溝滿布汗珠，令男同事睇到硬晒軚！當化身OL，阿妹又因為彎身整理文件，對巨乳幾乎跌出嚟！最難得嘅係，芽衣一向樂於助人，見到身邊嘅男同事有需要出火，就會表演胸夾絕技，仲會畀對方一展雄風。

難忍誘惑

由FALENO炮製嘅《我女朋友的大胸姐姐不戴胸罩向我展示G奶》，男主角阿晉同惠子拍拖咗一段日子，某日獲邀上女友屋企作客，並遇上女友家姐女神純。呢位女神純唔止個樣靚到似女神，身上淨係着住一件單薄小背心，仲要冇戴胸圍，心口對G奶清楚可見！當惠子落街買嘢，女神純開始撩阿晉傾偈，又借啲意喺對方面前彎身倒奶，睇到阿晉血脈沸騰！女神純見阿晉咁欣賞自己對波，就話可以用手感受一下其彈性！一摸之下，兩人隨即進入發情狀態，趁惠子未返，上演激戰！自此之後，阿晉成日上女友屋企，搵機會同女神純偷偷鬼混。

移情別戀

喺h.m.p DORAMA出品嘅《我偷偷跟大膽性感的橘京香交往》入面，講述明仔上咗女友梨花屋企留宿，遇上女友嘅姐姐橘京花，隨即有驚為天人嘅感覺！首先，橘京花嘅魅力遠勝梨花，兩人嘅性格又截然不同，前者不拘小節，仲好鍾意同明仔把酒言歡添！到咗深夜時分，明仔見到橘京花喺大廳梳化上熟睡，唔覺意露底，忍唔住伸出鹹豬手。當橘京花醒過嚟，唔止冇大叫，仲一臉享受，並要求明仔負責任！就係咁，兩人隨即喺梳化激戰，之後明仔成日上女友屋企留宿，目的就係同橘京花再續前緣。

簡評

好多男人都相信呢個世界冇咁大隻蛤乸隨街跳，對於擺明玩色誘嘅女人，總係有啲忌憚，怕跳入桃色陷阱，但對於不經意嘅誘惑，往往心醉神迷！今次介紹嘅3部作品中，本仙最鍾意《豐滿女孩上班時無意識地誘惑》，原因係女主角鷲尾芽衣個樣生得端莊斯文，對波又大得誇張，表演無意識誘惑更有說服力，加上阿妹喺片中大玩胸夾絕技，令觀眾睇落大呼過癮！