Gizelle Blanco人氣舞孃　「脫」出非凡

如果棒球運動員同四仔脫星呢兩種職業有得畀你揀，你會作出乜嘢選擇？話說辣妹Gizelle Blanco因一時衝動，走去拍四仔，放棄自己一向鍾意嘅棒球運動，但就話對自己當年嘅決定一啲都冇後悔，照咁睇，女人嘅內心確係難以觸摸！

血統複雜

話明係一時衝動，即係事前冇經過深思熟慮，亦冇點計算過後果，做錯決定嘅可能性自然大啲，但有時對同錯好難喺一時三刻下判斷，正如來自美國夏威夷檀香山嘅Gizelle Blanco，就係因為興之所致，成就咗今時今日喺四仔界嘅天后地位！

查實以Gizelle Blanco嘅外在美，確係有條件成為人氣脫星，一來副偈夠火辣，二來個樣有種獨特魅力，皆因其血統超級複雜，阿爸擁有墨西哥、瑞典、愛爾蘭同美洲原住民血統，阿媽則擁有中國、波多黎各、葡萄牙同夏威夷人血統。阿妹又話細個時因身材高大，經常成為別人焦點而變得怕醜內向，及後加入棒球隊並成為人氣投手後，性格慢慢變得外向，仲同朋友一齊去做時裝模特兒添！

一鳴驚人

棒球運動令Gizelle Blanco嘅自信心返晒嚟，所以一度以成為運動員作為奮鬥目標，但喺大學畢業後嘅一場聚會上，佢同朋友一時興起，去咗脫衣舞俱樂部見工，獲聘之餘，仲足足跳咗3年脫衣舞。由於阿妹已成為人氣舞孃，又經常喺IG分享辣照，終於引起四仔界注意，並喺2020年某日收到成人模特兒公司老闆嘅電郵，問有冇興趣拍四仔，結果飛到洛杉磯面試一個星期後，就為片廠Net Video Girls演出處女作《Net Video Girls 2006: Gizelle》，仲喺片中大騷誘人舞姿，令好多四仔迷覺得嘆為觀止！

自此之後，Gizelle Blanco嘅四仔事業一帆風順，先後同Reality Kings、Jules Jordan Video、Vixen等著名片廠合作，又多次喺四仔頒獎禮上獲得提名，更加喺去年嘅XRCO頒獎禮揚威，獲得最受歡迎女脫星呢項殊榮，對於出道3年幾嘅脫星嚟講，呢個成績真係好厲害！

Profile

出生地：美國夏威夷

身高：177cm

三圍：34D-25-36

早喺Gizelle Blanco投身四仔界之前，經常喺社交網分享辣照，後來推出埋自製成人影片，人氣更勁，好多人都對佢嘅騎乘功夫讚不絕口！