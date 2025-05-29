【是日通勝】

農曆五月初三

乙巳年 辛巳月 戊戌日

吉時：中午11時至1時、下午1時至3時、下午3時至5時

凶時：凌晨3時至5時、上午7時至9時、晚上9時至11時

宜：動土、嫁娶、移徙

忌：交易、立約、置產

幸運方向：坐東南向西北

幸運數字：22、17、34

幸運顏色：白色

【星座運程】

今日幸運星：雙子座

白羊座：不在其位，不謀其事，多管閒事會有麻煩。

金牛座：心情低落卻無人了解，感覺如啞子吃黃連。

雙子座：覺得另一半肯花心思遷就自己，心情暢快。

巨蟹座：貫徹量入為出策略，財政上立於不敗之地。

獅子座：財運好到極，趁機多做好事，活得有意義！

處女座：細心規劃未來，工作效率高，感情進展順。

天秤座：人際關係好，合作機會多，注意財務平衡。

天蠍座：直覺敏銳，但對待另一半要避免過度猜疑。

射手座：有冒險精神，單身者易在感情上取得突破。

摩羯座：事業穩步向上，但要注意休息，避免過勞。

水瓶座：創意想法受肯定，在社交場合易獲得好評。

雙魚座：整體運很不錯，唯獨感情生活處膠着狀態。

【生肖運程】

相沖生肖：龍

旺弱指數：（升）雞 財運佳

（跌）龍 是非多

鼠：財運穩定，但要謹慎投資，避免衝動。

牛：抵抗力一般，注意健康，防病魔入侵。

虎：運勢起伏，幸獲貴人暗助，保持耐心。

兔：貴人提攜，做事踏實，上位指日可待。

龍：是日沖煞，易惹是非，不宜多管閒事。

蛇：事業波折，財運低迷，低調可保平安。

馬：感情運欠佳，婚姻關係容易出現裂縫。

羊：給情人多幾句讚美，感情關係更親密。

猴：富有創造力，可望從職場中脫穎而出。

雞：趁財運佳加把勁，付出與收獲成正比。

狗：受閒言閒語騷擾，感情關係受到考驗。

豬：財運平平，投資忌衝動，要留意風險。

【暢所欲玄】（玄學及風水顧問鶴玄師傅@上善功德堂）

端午節想行運？着衫、玩水有禁忌

端午佳節將至，古時已流傳一些禁忌。所謂「游過龍舟水百病消除」，但大家最好避免到沙灘或溪澗游水，相傳這段時間，江邊河邊特別多「好兄弟」出沒，好似等緊人們落水「交替」。雖然端午正午（大約上午11時至下午1時）為陽氣最盛的時段，但陰氣亦會隨之慢慢滲出。各位家長務必注意，勿讓小朋友在這個時段去玩水。老一輩相傳，「午時水」容易招致水厄，尤其是體質較弱的細路仔和老人家，更要特別留神。即使是成年人，如果近期運勢不好，建議忍一忍，避免在呢個時候沾水。

衣着方面都有講究。端午節在五行中屬「火」，如果你全身都着紅色衫，恐怕會「火氣太盛」，容易招惹口舌是非；但如果全身着黑色衫，又會加強「陰氣」，對健康不利。最穩妥的做法是着淺色衫，或者在服飾上加少少紅色點綴，就可以調和氣場，尤其要去廟宇參拜或出席重要場合嘅朋友，更應該留意服飾是否適宜。

端午節當天，建議大家盡量避免前往醫院或墓地等陰氣較重之地。雖然當日陽氣旺盛，但這些場所陰氣聚集，體質虛弱者容易受到影響。若情況特殊非去不可，記得隨身攜帶紅布、艾草、護身符或香包，或回家後用鹽水淨身，以求心安。