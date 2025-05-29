謝霆鋒新片勢頭勁　吳京沙漠炒車執身彩

影星吳京及謝霆鋒主演的新片日前重磅宣布李連杰有份演出，令電影旋即熱爆，內地影評更預測該片大有機會突破20億元人民幣票房！新片勢頭好，霆鋒當然心情靚，日前拍片搞「爛Gag」，與眾同樂！

由吳京及謝霆鋒主演的電影《鏢人：風起大漠》早前於全國影片推介會上公布李連杰有份參演，由於李連杰已有10多年沒有演出武俠電影，故消息一出，即令該片之熱度急升，有不少內地影評更預測《鏢》片票房大有機會破20億元人民幣（約21.8億港元），更指今次李連杰、吳京和謝霆鋒合作，加上由武俠片宗師袁和平執導，絕對是武俠影史上的巔峰會師，令不少武俠迷引頸以待！

自己笑埋一份

電影未上映已有一連串好消息，身為主角之一的霆鋒當然開心，心情大靚的他日前於社交網分享搞笑短片，他試食點心時問大家何解點心中有「隱藏芝士」，之後開估：「因為我係『尼古拉斯』（拉絲）。」由於笑話太爛，霆鋒講完都忍不住大笑！端午節將至，霆鋒昨日於社交網分享靚仔相祝大家端午安康。

而《鏢》片另一主角吳京則在網上分享賽車照，日前他參加環塔拉力賽SS5賽段時，於沙漠發生翻車事故，幸好個人及團隊都沒有受傷，可謂不幸中之大幸。吳京拍片講述事發經過時輕描淡寫，邊講邊食補充體力，昨日他再貼出新相，指比賽遇上沙塵暴，認真驚險。