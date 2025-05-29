東方日報C1：張敬軒半夜上門　揭林峯特殊癖好

歌手張敬軒（軒公）驚喜登場擔任林峯演唱會嘉賓，大爆二人鮮為人知的關係，又大講有味笑話，他自爆曾半夜摸上林峯家，又暗示對方有特殊癖好「喜歡玩櫈」，令林峯當堂滴汗。而軒公雖然抱病上陣，唱歌時仍有超水準表現，贏得全場掌聲。

藝人林峯於紅館舉行一連7場《Go With The Flow》演唱會，前晚踏入第6場邀請到重量級嘉賓張敬軒，雖然事前社交網已劇透每晚嘉賓，但當軒公升上台時，歡呼聲仍然充滿整個場館，帶病上陣的他盡顯唱功，跟林峯合唱《馴獸師之王》時，表現非常穩定，完全沒有絲毫誤差，全場觀眾興奮尖叫。期間軒公出力搞氣氛，大講有味笑話，當林峯表示好多人質疑他們如何相熟，軒公搶答：「我同阿峯第一個交集，佢係我前輩。」並堅稱未入行已聽過林峯歌曲，林峯即陳豪上身爆金句「等朕Check吓先」，全場立即大笑。

兩人早於十多年前已結緣，因當年同屬英皇歌手，軒公還乘機大爆林峯私隱和特殊癖好：「好榮幸，我應該係少數半夜上過你屋企嘅人，佢嗰陣時已經好鍾意玩櫈。」嚇得林峯急忙解釋：「我係鍾意啲傢俬啫，軒仔好有Taste，佢屋企好多古董傢俬。」軒公即刻入位：「但我啲傢俬係攞嚟坐，但你就唔係，所以最近睇你演唱會，呢幾晚有啲心有餘悸，因為我發現以前去你屋企坐過你啲櫈，你喺啲櫈度做過啲乜嘢？」林峯大笑說：「冇吖！」但承認家中櫈真的比梳化多。

抱病上陣撐前輩

搞笑一輪後，自稱後輩的軒公突然向林峯送禮，並陰陰嘴笑稱：「我有睇你新聞，見你晚晚喺度玩櫈，我唔得㗎，男人到咗年紀要錫身啲，唔係個個好似你咁，所以我準備咗份禮物送畀前輩。呢個係林峯嘅腰封，因為你晚晚咁樣，我目測都知你『大』。」林峯為之一臉尷尬：「你度腰定係度邊？」轉頭軒公再送上特製的「軒公活絡油」，並指：「呢個得你有咋，我特登為阿峯配嘅，加咗料，搽咗『發發聲』。」林峯立即向軒公贈送一支自己代言的油回禮。原來軒公病了數天仍堅持到場撐阿峯，今次更唱出代表作《櫻花樹下》贏盡掌聲。

今次林峯演唱會由舞台到過場位均花盡心思，當中請來「Man姐」佘詩曼變身主播報道「林峯襲港」，凌文龍就化身天文台主任，而朱鑑然則街訪「市民」包括余香凝、胡子彤、吳卓羲與伍允龍等，可能是製作過於逼真，近日竟有市民向紅館方面投訴，指片段模仿天文台及新聞報道，有發放假消息之嫌，認真搞笑。據了解，林峯演唱會舉行前該片段已經電影、報刊及物品管理辦事處通過審批。另外，林峯演唱會昨日尾場，驚現古天樂與嘉賓周秀娜現身紅館門外拜神，歌迷都期待最後一場古天樂會獻唱首本名曲《今期流行》。由於有大批粉絲齊齊在鐵欄外熱情支持，林峯亦識做主動走近簽名，非常寵粉。