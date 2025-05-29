保錡網上又炒車　林作五十步笑一百步

歌手菊梓喬（Hana）緋聞男友ERROR成員吳保錡之前因經常「開口夾着脷」而屢遭網民圍插，近期疑避風頭的他變得低調，就算難得一次出席公開活動亦拒受訪，似乎再怕自己講多錯多。雖然在公眾場合「收嘴」，但網上依然繼續遭非議，而今次導火線則跟他同樣是「口活招尤」，曾被女友裕美大罵「X街」的麻煩友林作有關。

一向熱愛運動的保錡，日前滿腔熱誠在網上召集大埔街坊出席運動會，宣揚運動能強身健體的正面訊息，不過當他宣布邀請了「香港抽水王」林作跟出席的街坊分享做運動心得時，即令跑友反感，揚言要退出由保錡有份創立的「大埔民間體育會」群組，又留言暗示保錡：「睇嚟阿叻事件（跟陳百祥合作）後仲未學精」，認為保錡沒有嚴選嘉賓，之後保錡親自回應質疑：「其實講做運動又關阿叻咩事」，並分別跟林作是足球隊友的淵源，讚林作：「我respect佢對足球認真打認真比賽嘅熱情！唔係打啲圍威喂嘅波！」亦有網民支持保錡：「其實個活動本質係推廣運動，何必將焦點放喺個別嘉賓身上？」

而日前保錡上載和林作出席運動會的對話，穿上西裝外褸及便服褲的林作雖然跟着了運動裝及短褲的保錡不相襯，保錡問林作：「點解你成日亂講嘢，但其實你為人又唔係咁，你為人非常之正直。」林作又吹水謂：「無錯，我網上個形象嘅假嘅，雖然佢（保錡）網上形象，我懷疑係真嘅，呢個無咩比較，不過真人就知係『假膠』（搞亂秩序意思）囉。」令來全場大笑，之後林作才講不太享受做運動，但運動的過程：「會去掙扎同會變成更好的人。」令人聽到一頭霧水，所以有網民留言：「你擇朋友真係一流」、「智慧真係好緊要」，事實證明交友真是物似類聚；Hana和裕美同是天涯淪落人應可結成閨蜜。