單文柔遭不明疾病纏繞逾月　突發眼炎＋臉頸腫痛

視帝陳展鵬愛妻、35歲藝人單文柔，自2019年誕下囡囡「小豬比」後，佢主力照顧家庭兼做KOL。前晚（27日）佢喺社交平台道出整個4月都被疾病纏繞，佢於4月時突然眼睛發炎、臉部腫脹及頸部腫痛，病容令人心痛，佢寫道︰「大家都在社群媒體上展現自己最好最風光的一面，但其實大家都是人一個，一定會有不如意的事，凡事都不要對比有落差，多關注自己才會更好❤️沒想到自己整個4月都在生病的狀態中度過。不知道點解從眼睛發炎、臉部腫脹、直至到頸部腫痛，起初以為沒甚麼都是小問題就沒放心上，但這樣斷斷續續持續了很久都未好、亦搵唔到原因，甚至還影響了正常的工作和生活。我開始意識到是不是我的身體發出了訊號，去看了醫生才知道我的確需要好好開始休息，調整自己了。」

因為呢場病，令佢醒覺過去過度忙碌，忽略自己身心及休息嘅重要，面對身體警號，佢決定減少工作，為自己叉電，調整精神與身體狀態：「接下來開始減少工作，告訴自己需要休息一段時間，調整自己的精神和身體狀態。我開始想專注自己，去了看演唱會、出門去運動出汗、去做SPA緩解身體的緊張、出門曬曬太陽吸收維D，強迫自己停下來、慢下來，給自己叉叉電。」佢仲多謝老公積極推動做運動，齊齊打Golf。而單文柔就繼續分享5月近照，頸部腫脹已消退，回復昔日容光︰「所以，無論你做甚麼樣的工作、承擔甚麼樣的責任，自己的身體健康和精神健康都很重要！在不停努力的路上，適當的休息是非常必要的！只有自己的狀態好了，才可以有更好的工作成果和照顧你愛的人！」