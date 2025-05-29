「香港家居博覽 2025」全新樂齡館聚焦銀髮家居市場

【特約報道】由展覽集團主辦，全港規模最大的公眾入場一站式家居展覽「香港家居博覽 2025」（「博覽」）將於今日（5月29日）至6月1日（星期四至星期日）假香港會議展覽中心1號展覽廳隆重舉行。今年博覽旨在推動香港及周邊地區的建築業、家庭用品、設計業及科技創新，展覽規模再創新高，設有超過 900 個展位，匯聚眾多優質品牌的家品、家電及床上用品，還有多間室內設計、裝修公司及各類家居服務展商集中展示最新的家居設計、擺設理念、裝修材料及電子家具等，為參觀者提供一個尋找家居設計靈感及實現理想家居的一站式選購平台。

展覽設七大展區，滿足不同族群對家居生活的各方面需要：

- 建材／設備／工具

- 室內設計／裝修／訂造傢俬

- 家電／智能家居／家品／廚具

- 寢室用品／傢俬／梳化

- 健康設備／家居淨化／清潔

- 樂齡產品及服務

- 其他專業家居服務及產品

樂齡館聚焦銀髮家居市場

資料顯示本港至 2046 年，65 歲及以上長者將增加至佔人口的 36％，是本地消費主力，銀髮市場潛力不容忽視。為響應「促進銀髮經濟工作組」促進「銀色消費」的倡議，今年展覽特別增設「樂齡館」展區，專為年長人士設計，展示多款量身打造的家居產品及服務，涵蓋無障礙設計家居產品、智能家居科技、健康護理用品及社交活動空間。樂齡館旨在讓參觀者更集中找到適合長者的創新家居方案，全面提升長者的生活質素，讓他們享受更高品質的家居生活。為進一步推動「銀色消費」，大會特別推出 65 歲或以上長者憑長者咭可免費入場參觀的優惠，積極構建樂齡友善消費環境，助力銀髮市場發展。

家具家品與智能生活匯聚 精選展商優惠搶先睇

展會匯聚多個品牌帶來設計與實用兼備的產品及限定優惠，滿足不同家庭打造理想家居與智能生活的需求。家居設計愛好者可留意曜昇室內設計有限公司（展位編號：1D-K59）提供的全屋裝修及訂製傢俬優惠，凡即場落訂滿$100,000，即減$10,000。追求優質睡眠的觀眾則不可錯過睡康寧床上用品（香港）有限公司（展位編號：1B-Y51）推出的Capella 護脊床褥，均一價$3,999，採用銀離子雙面設計及涼感抗菌面料，提供護脊且舒適的睡眠體驗。而家具愛好者可選擇 Farbe Sofa Design Co. Limited（展位編號：1C-M27）推出的七重升級電鉸梳化，特價低至$3,699 起；另有真皮電鉸梳化（兩/三座位）四折優惠，限量發售50張。喜愛日本家居的可選擇 LIVE A LIFE HOME LIMITED（展位編號：1B-Z27）展示的 DOROTHY II 梳化床，輕鬆一拉即可展成床，適合有小朋友及寵物的家庭。

智能家居產品方面，香港潔淨水有限公司（展位編號：1A-ZC32）帶來 2025 最新型格水機 NEX THE PLAY，即冷即熱直飲水機具備六段溫控、UV-LED 殺菌及 24 小時自動清洗水管功能，多色面板設計兼具實用與時尚。卓領亞太有限公司（展位編號：1A-ZE20）則展示榮獲德國「iF 設計大獎」的±0 正負零無線吸塵機，短管模式僅重 800g，吸力提升兩倍，並配備多角度轉動吸頭，功能與外觀兼備。寵物家庭可留意 M2K 智能電子產品（展位編號：1A-ZC51）推出的寵物智能空氣清新機，針對浮毛、異味及過敏原問題，並具備 Siri 語音控制及香薰功能。而億世集團有限公司（展位編號：1B-Y15）帶來僅重 17.5kg 的輕量摺疊電動輪椅，現場特價$5,999，限量10件，滿足輕便與實用需求。

開倉優惠、專業講座、豐富獎品一應俱全

博覽設有大型電器 Outlet，由東林商貿有限公司（展位編號：1A-ZF65）帶來電器開倉大優惠，包括電焗爐、電磁爐、智能電視、電風扇等，每日推出限量優惠，折扣低至一折起。同時，博覽期間將舉行超過 20 場免費專業講座及諮詢活動，邀請包括玄學顧問司徒法正師傅在內的各行業專家，講解家居玄學、家居裝修及收納整理等主題。此外，入場人士每日可參與現場「家居智慧王。另外，憑 Mastercard®消費滿$500 更可獲一次抽獎機會，$1,000 為兩次抽獎機會，如此類推。每張發票最多可獲 10 次抽獎機會，禮品包括東京、首爾、台北雙人來回機票、大型家庭電器以及家居禮品等，即刮即知抽獎結果。大會將送出超過 3,000 份獎品，總值逾港幣$20 萬。（推廣生意的競賽牌照號碼：059897，059898；優惠受條款及細則約束。）

香港家居博覽2025

日期：2025年5月29日至6月1日（星期四至星期日）

時間：5月29至31日（星期四至六）：中午12時至晚上9時 │ 6月1日（星期日）：中午12時至晚上7時

地點：香港灣仔港灣道一號香港會議展覽中心1號展覽廳（會展站B3或灣仔站A5出入口）