Anson Lo出新歌多人錫　Ivy So金像男配都坐陣拍MV

男團MIRROR成員Anson Lo（AL）推出新歌，佢喺社交網寫出千字文感謝幫手成事嘅多位好友，當中佢提到自己由年初已計劃新歌，依家終於滿足自己擁有一首Rock ballad，仲獲得樂隊成員抽空為自己度身訂造新歌，表示「真的十分十分喜歡！」佢表示今次係一次好特別嘅經歷，令佢可以似一場Band show般去唱每一句，好爽好好玩。

佢又感謝YY（黃偉文）再次幫忙，一聽到首歌，就立刻send畀對方：「今次我沒有以往的千字文，沒有以往般想好的主題，只是向你表達了我對這首歌有『時間』和『過去與將來』的概念、感覺，你便寫了一首這麼奇妙的一份詞🙌🏻 坦白說第一眼看到歌名我也嚇一驚😆但看完整份歌詞便明白它的意思。人生無常，只要我們仍存在，便能擁有『今天』這一份禮物。」

而佢亦第一次同導演Jane合作，MV有三個不同人物關係，而Anson Lo要貫穿三個故事情節之餘，亦要同樣經歷痛楚，並繼續感謝出爐金像獎最佳男配角朱栢康、Will、Ivy So、童童、蘇文濤和一眾演員傾力演出，大讚眾人好厲害：「即將踏入30歲的階段，雖然經歷的還未夠多，但的確對生活逐漸多了一番體會，而這一份體會就是這首歌每一句表達的感覺💫新歌訪問和MV Behind the scenes將會陸續發布，Stay tuned!💪🏻希望你們喜歡這次的「不一樣」～希望你們喜歡《你都有今日》啦🌦️♥️」