鄭恩地超狂運動菜單　為劇增肥再速瘦7公斤

熱播韓劇《24小時健身俱樂部》以運動健身為題材，並以偶像出身的李濬榮和鄭恩地分別擔任男女主角，兩人零包袱的喜劇演技大獲好評，讓各位不用辛苦做運動已經輕鬆笑出腹肌。同時鄭恩地亦分享由於劇情需要，須於1個半月內增肥9公斤，更震驚的是拍劇後僅用了2周便回復原本體重，讓不少人嘖嘖稱奇。

由於鄭恩地劇中飾演因失戀而開始健身的運動新手，因此為了呈現出身形的前後落差，她特意在開拍前1個半月內增重9公斤至62公斤。當中不外乎一日5餐高油高鹽再加消夜的不健康飲食，讓身形快速增加到圓潤體態。隨着拍攝進展開始進入瘦身階段時，鄭恩地每天會進行3次有氧運動，分別於早上先跑3公里再健身房進行肌力運動、中午進行1小時的動感單車、晚上再跑3至5公里。加上需要極速瘦身，飲食上也要嚴格控制，因此以蔬菜為主，晚上6點後禁食，讓身體有更長時間消化。由此讓她在短短兩周內甩肉7公斤，並以明顯的肌肉線條呈現出鮮明的身材對比。

這種地獄式的增肥及減肥的方法，讓體重猶如坐過山車般大起大落，同時亦展現出鄭恩地的敬業樂業。不過以現實層面而言，此法無疑有損健康，尤其大量的有氧運動會令體內水分及肌肉流失，加上突然的嚴格飲食控制，讓身體加快排水。雖然磅數回落，但未必所減的全是脂肪，較理想的落磅速度為每周0.5至1公斤，操之過急反而會導致營養不良、代謝減慢等，同時應配合適量的重量訓練，增加肌肉量以助維持代謝。