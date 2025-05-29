老婆10億美元成功出售美妝公司　Justin Bieber唔使破產

加拿大天王Justin Bieber今年初被爆近年因「停工」而導致入不敷支「山窮水盡」並欠下3,000萬美元（約2.4億港元）巨債而破產，要靠出售歌曲版權來「填氹」。當時有傳其模特兒老婆Hailey Bieber出手將創辦的美妝公司Rhode放盤，結果今日即傳來好消息，美國化妝品公司e.l.f. Beauty以10億美元（約78億港元）將Rhode收購，令Hailey成為「10億富婆」之外亦間接令Justin「脫貧」。

雖然已賣出公司，不過有指Hailey將「留任」成為品牌的創辦人之餘亦將擔任首席創意官兼創新主管，負責監督「創意、產品創新和行銷」。她更將擔任合併後公司的策略顧問。Hailey隨即亦發聲明表示「期待將品牌帶到去全世界」。Hailey於2022年成立Rhode，品牌一直大受歡迎，上月她就在年度《時裝媒體頒獎禮》獲頒「美容創新者獎」，她致詞時亦表示多謝老公Justin支持。

Justin暫時未有回應老婆賣公司一事，「無所事事」他今日於社交網分享與友人打哥爾夫球的照片及片段，其中更上載從後「胸襲」老婆的照片。似是回應婚姻再度亮起紅燈的傳聞。