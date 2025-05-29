拍片撞正妮妲莉寶文坐正隔離開餐　越南KOL被網民取笑竟然唔識大明星

奧斯卡金像影后妮妲莉寶文（Natalie Portman）是荷里活巨星，不過原來唔係個個都識。最近有個越南旅遊KOL Khoa Pug分享一條在日本介紹飲食的旅遊片段。怎料，條片出街後他竟然一直唔知原來妮妲莉一直坐在隔離品嚐美食，即時被網民取笑。

片中妮妲莉由疑似女助手陪伴下與其他食客一同品嚐日本美食，而KOL不停對住鏡頭介紹美食時妮妲莉「入咗鏡」，初時妮妲莉顯得尷尬誤以為被偷拍，後來才發覺原來是拍緊美食。KOL似是完全認不出身旁的正是荷里活巨星。片段曝光後，即惹來大批網民搞笑留言。有網民表示：「同『雷神老婆』坐埋一齊食飯，竟然唔同佢打招呼，太討厭！」另有網民表示：「那個係妮妲莉寶文，佢好出名。你真係太好彩。」而KOL有留言為自己「辯護」：「我坐低食嘢見到有食客不停搵佢合照。我當時好嬲，我就諗：『好奇怪啫！越南第1旅遊達人喺度都唔問我合照，但反而就問坐我隔離個女人合照。』真係估唔到。」

另方面，妮妲莉昨日現身意大利羅馬出席代言時尚品牌的遊船時裝騷。同場還有 韓國「最美小三」韓韶禧、拉丁女神Eiza Gonzalez以及「巨胸人妻」Alexandra Daddario等一同盛裝出席。