中山美穗離世半年　21歲獨生子傳拒繼承遺產

憑電影《情書》走紅亞洲的日本影后中山美穗，去年12月在東京家中意外猝逝，享年54歲。美穗在過去40年，在歌影視都擁有輝煌成就，又參與不少歌曲創作，以唱片版稅為主的遺產可能高達20億日圓(約1.1億港元)。但近日卻傳出其居於法國的21歲獨生子，無意繼承權亡母留下巨額遺產。

美穗於2002年嫁給作家辻仁成，婚後移居法國巴黎，2004年誕下獨生子。但她2014年爆出背夫出軌醜聞離婚，並將於兒子監護權讓給前夫。被指「拋夫棄子」的她，自此沒有再與兒子見面，直至離世後，才在妹妹中山忍安排下，完成遺願與兒子再聚。據美穗的熟人透露，其子日前已決定放棄遺產繼承權，因感與母親關係疏離，即便親友不斷勸說，仍舊不為所動。而美穗獨生子放棄繼承遺後，不排除會由與美穗姐妹反目多年的母親承繼。

此外，美穗原定6月18日在東京舉辦的出道40周年的「中山美穗 40th Anniversary Concert-Un-～P.S.I LOVE YOU～」紀念演唱會將如期舉行，屆時將播出其過去精彩演唱片段，並安排現場樂隊演奏，紀念這位一代偶像。