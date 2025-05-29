林峯尾場周秀娜谷盡心口　張馨月即帶阿女去廁所

藝人林峯《Go With The Flow》7場紅館騷昨晚（28日）尾場完美落幕，尾場獲太太張馨月和女兒Luna撐場，Luna看到林峯站上離地近20米的吊臂升到紅館天花時，興奮得跳起及揮動螢光棒，又隨着歌聲節拍在台下跳跳紮，林峯唱《Hello》時，向着女兒方向說：「Hello Luna」及派飛吻，到鳴謝環節時，林峯都有多謝太太及跟女兒打招呼。

騷後林峯與古天樂和周秀娜一同開香檳慶功，林峯表示7場演唱會是一個挑戰，能夠完成證明體力支撐到，林峯演唱會的「椅子舞」掀起話題，被問下次可會挑戰另一類傢俬？他笑謂：「係行為藝術，跳舞一部分，有啲話題可以娛樂大家係我榮幸，多謝大家鍾意。」又指男藝人普遍較少對着櫈互動，自己喜歡坐櫈多點。至於邀得古仔做尾場嘉賓，林峯興奮表示跟古仔相識逾廿年，從未試過同台唱歌，今次合唱達成了好多藝人的目標，笑謂：「我得咗！昨晚都瞓唔着，完成人生check list，多謝古生愛錫。」也感謝「好兄弟」周秀娜為他伴舞演出，大讚她無得頂。隨着香港演唱會完成，他並宣布世界巡迴演唱將於9月展開，初步計劃先去內地多個城市，然後再到海外多國，想去更多未去過的城市演出，預計唱到12月，因為明年1月便開戲，屋企人未必會隨着他巡唱，因為小朋友要返學。

林峯讚女兒遺傳他的基因，很愛唱歌，懂得唱他的《愛在記憶中找你》，又可趁唱歌學好廣東話：「Luna平時好易high，同我差唔多，好鍾意熱鬧。（囡囡見到你同周秀娜跳辣身舞？）呢個環節媽咪帶咗佢去廁所。（太太同你夾得好好？）當然啦！兩公婆。（跳辣身舞要唔要同太太備案？）唔使，係工作，係專業歌手和演員。」

演唱會期間發生一些事端，包括有粉絲被偷鏡頭及賣黃牛票一事，他亦有聽聞，提醒人多地方要小心注意財物，至於黃牛票不時都有出現，希望大家要自覺。但對有網民因佘詩曼化身Man姐報新聞報道太逼真而投訴，林峯直言此事超級無聊，不忘給28日生日的阿佘送上生日祝福。林峯唱《Broken》時跳的「椅子舞」已成為坊間challenge，他忙叮囑說：「大家小心條腰，如果識游蝶式嘅朋友會容易啲，其實都不太難。（叫古仔跳?）唔好啦!玩佢定玩我。」會帶着「椅子舞」巡迴各地。昨晚演唱會尾段，林峯踩着台上紙碎跣腳險跌倒，他表示可能見到屋企人心情放鬆：「證明我平衡力OK，可以拍《九龍城寨2》。」

之前鍾嘉欣做嘉賓，勾起網民回憶，希望能召喚徐子珊亮相做嘉賓，不過林峯表示跟對方已很久冇聯絡。另外提到「城寨兄弟」伍允龍帶「宅男女神」女友李蔓瑩捧林峯場，林峯蠱惑地說：「你哋遲咗知，知佢拍拖嘅，不過第一次見。（伍允龍拍拖開心咗？）佢不嬲係開心人，祝福佢，開心見佢兩個。」

周秀娜每晚都會為林峯跳《Let's Get Wet》辣身舞，尾場更賣大包，跳到除外套僅穿黑色bra top和短裙。她受訪時表示為此舞蹈在排舞室苦練了一個月，第一次踏上四面台排練時，竟失去方向感到緊張，腦海一片空白。又笑言頭場感覺自己像「木頭」般，之後每次都有改進，笑言裙再改短，衣服也愈來愈靚，讚林峯好大隻，並得他批准可以亂摸。她直言尾場感到大不捨，笑言好想跟着林峯做巡迴，可順便旅行吃東西，不過下半年有其他電影及宣傳，未必分身得下。周秀娜指林峯當初邀請她跳舞時，以為講笑，又將原本23日開騷，因為她22日生日，專登為她提早一天開騷，讓她可以一嘗在紅館過生日，非常難忘。