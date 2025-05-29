王君馨順產誕下B女　一家三口成5月之星

藝人王君馨(Grace）今日（29日）於社交網報喜，宣布順產誕下B女，39歲的她本來諗住開刀，最後決定用自己能力誕下B女，並取英文名Audrey，只見Audrey頭髮勁多，十分可愛，老公更全程陪產，認真溫馨！

Grace留言：「Our Beloved Daughter is born! 🥰👶🏻😊成個過程太奇妙了一直以為自己會係嗰種事業型女士，一定開刀，一定揀日子，一定餵奶粉，但呢9個月入面，同佢培養嘅感情，BB好似同我講，媽媽你得㗎💪🏻讓我變得勇敢讓我做多了research，讓我想喺我嘅能力範圍，將最好的都給她，多謝Dr. Grace Wong 給我信心，冇錯，真的是同一個英文名🤭讓我喺最後嗰4個月，改變了我的選擇，最後真的可以成功，自然生了我們的寶貝女兒Audrey Chang💖她很特別的，一定要過咗12am，讓自己的生日，黐住爸爸的生日

畀啲個kiss kiss Daddy，唔知以後係咪真係，Daddy’s girl，謝謝老公一路的陪伴，每一刻都做我最大的啦啦隊，雖然有時好嘈，我要叫佢畀我安靜一下🤣You’re gonna be the best Daddy!😘」再加上Grace自己都是5月生日，如今一家三口都是5月之星。