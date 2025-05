王君馨順產誕下B女　一家三口成5月之星

藝人王君馨(Grace)今日(29日)於社交網報喜,宣布順產誕下B女,39歲的她本來諗住開刀,最後決定用自己能力誕下B女,並取英文名Audrey,只見Audrey頭髮勁多,十分可愛,老公更全程陪產,認真溫馨!

Grace留言:「Our Beloved Daughter is born! 🥰👶🏻😊成個過程太奇妙了一直以為自己會係嗰種事業型女士,一定開刀,一定揀日子,一定餵奶粉,但呢9個月入面,同佢培養嘅感情,BB好似同我講,媽媽你得㗎💪🏻讓我變得勇敢讓我做多了research,讓我想喺我嘅能力範圍,將最好的都給她,多謝Dr. Grace Wong 給我信心,冇錯,真的是同一個英文名🤭讓我喺最後嗰4個月,改變了我的選擇,最後真的可以成功,自然生了我們的寶貝女兒Audrey Chang💖她很特別的,一定要過咗12am,讓自己的生日,黐住爸爸的生日

畀啲個kiss kiss Daddy,唔知以後係咪真係,Daddy’s girl,謝謝老公一路的陪伴,每一刻都做我最大的啦啦隊,雖然有時好嘈,我要叫佢畀我安靜一下🤣You’re gonna be the best Daddy!😘」再加上Grace自己都是5月生日,如今一家三口都是5月之星。