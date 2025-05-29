持續大熱的韓國美食，在本地帶起一股風潮，人氣韓食餐廳總是大排長龍，菜單亦見多樣化。近日不有快閃的主題，也有店開幕，讓這股韓食熱潮持續。

快閃體驗

韓國一個節目，讓全世界看到韓國大廚的技術，為讓大家對韓食有進一步了解，即日至6月28日韓國快閃餐廳項目的團隊和灣仔韓國餐廳合作推出3道菜午餐和8道菜晚餐菜單，年輕韓國廚師會為客人炮製傳統和創意兼備的菜式。蘿蔔水泡菜配辣拌生魚片選用海鯛、鸯子和韓國鯧魚，配蘿蔔水泡菜忌廉醬，酸爽鮮味。韓式青口醬蕎麥麵，醬料經慢煮48小時，味道濃郁。韓式黑蒜雞以人參雞湯作靈感，軟滑又滋補。主菜是經3日醃製的韓式醬油醃生蟹或韓式辣醬烤鴨，2款都會配韓式蔬菜餃和香菇湯，再加上炭火韓牛西冷，分量十足。最後以清涼韓國蜜瓜雪葩及以茶餐廳作靈感設計奶茶雪糕和法式伯爵茶麵包作結，以味蕾感受當地美食。

濟州燒肉

韓國燒肉一向有捧場客，剛於旺角開設旳韓式燒肉店以濟州島火山地貌作靈感設計，韓國引入的火山石烤盤，配經低溫熟成的黑毛豬五花肉和豬頸肉等，燒烤後蘸州鳳尾魚醬享用，地道美味。其他還有濟州柑沙律、招牌罈子五花肉、王排骨湯河、石板炸醬拉麵和濟州釜飯等，配漢拿峰熱情果梳打或米酒。同集團的韓國餐廳因10周年，銅鑼灣、尖沙肙和旺角分店會有1小時醬油蟹放題，醬油蟹外還有烏冬炒年糕、炸雞和年糕香腸串等，同樣豐富。

韓式應援

每個月總有韓星來港開演唱會或攪見面會，近日就有人氣女團BABYMONSTER，快餐連鎖店因此推出限定應援禮盒，韓式應援二人餐有脆爆雞腿飽及韓式甜辣麥炸雞套餐各一份，客人成功購買後會收到確認電郵，內有QR Code讓客人到指定分店領取套餐和禮盒，數量有限，售完即止。此外，品牌在金鐘旗艦店經過翻新，會供應來自世界各地連鎖店的美食，當中就有來自韓國連鎖店供應的朱古力肉桂迷你脆條，炸得香口的脆條配牛奶朱古力醬餡，表面再加點肉桂糖糖粉，脆口香甜。