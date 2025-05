JW生活質素日益富貴　豪華機艙煲劇點喊都得

歌手王灝兒(JW)自宣布與拍拖超過6年的富二代破產男友葉韋彤(Tarzan)分手,雖然演藝工作量大減,不過反而生活質素更勝從前,十足如千金小姐般生活,繼早前飛抵英國觀賞紐卡素對曼聯英超球賽,並在社交平台分享坐紐卡素的董事會包廂,更可跟與英格蘭國家隊領隊杜曹合照外,她近日又轉飛新加坡欣賞美國天后Lady GaGa演唱會,跟樂壇天后容祖兒、楊千嬅等齊齊追星。

看完騷後,她分享在飛機客艙內煲劇的感受,她留言:「唔知你哋以前有冇睇《Sex & the City》, 原來出咗續集叫《And Just Like That...》, 我都一路冇睇過,呢兩次上飛機嘅時候就一口氣睇晒,頭幾集喊到我呢⋯⋯⋯今次嘅續集睇完感受真係好唔一樣,當女人唔再年輕嘅時候,會點樣面對生命種種嘅挑戰,I really liked it 。」片中素顏的她喊到豬頭咁,不停抹眼淚,又自爆其喊樣連經過的空姐都忍不住笑,不過有網民指可以在闊落的商務客位,享受有錢人先得到的有私人空間,相比坐經濟客位的旅客,要在逼夾的座位「捱」過機程,其實她應該是笑到喊,而非喊到笑。