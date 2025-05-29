JW生活質素日益富貴　豪華機艙煲劇點喊都得

歌手王灝兒（JW）自宣布與拍拖超過6年的富二代破產男友葉韋彤（Tarzan）分手，雖然演藝工作量大減，不過反而生活質素更勝從前，十足如千金小姐般生活，繼早前飛抵英國觀賞紐卡素對曼聯英超球賽，並在社交平台分享坐紐卡素的董事會包廂，更可跟與英格蘭國家隊領隊杜曹合照外，她近日又轉飛新加坡欣賞美國天后Lady GaGa演唱會，跟樂壇天后容祖兒、楊千嬅等齊齊追星。

看完騷後，她分享在飛機客艙內煲劇的感受，她留言：「唔知你哋以前有冇睇《Sex & the City》， 原來出咗續集叫《And Just Like That...》， 我都一路冇睇過，呢兩次上飛機嘅時候就一口氣睇晒，頭幾集喊到我呢⋯⋯⋯今次嘅續集睇完感受真係好唔一樣，當女人唔再年輕嘅時候，會點樣面對生命種種嘅挑戰，I really liked it 。」片中素顏的她喊到豬頭咁，不停抹眼淚，又自爆其喊樣連經過的空姐都忍不住笑，不過有網民指可以在闊落的商務客位，享受有錢人先得到的有私人空間，相比坐經濟客位的旅客，要在逼夾的座位「捱」過機程，其實她應該是笑到喊，而非喊到笑。