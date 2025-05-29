aespa日本捧大獎　Karina讀錯組合名惹全員爆笑

由韓國媒體主辨的頒獎禮《Asia Star Entertainer Awards 2025》（ASEA 2025）昨（28日）、今（29日）兩晚在日本橫濱舉行，人氣女團aespa昨晚捧走「年度藝人」及「年度歌曲」兩個大獎，隊長Karina昨日因在總統選舉前夕上載穿印有「2」字樣紅衫的照片而捲政治爭議，但她心情似乎未有受影響，發表得獎感言時錯誤將組合名讀做「aespo」，因為忍不住笑而無法繼續講得獎感受，她向身旁的隊友Winter求救，但Winter一開口便忍不住爆笑，4名成員背着鏡頭大笑近半分鐘，場面搞笑。

而人氣男團ENHYPEN就贏得另一個大獎「年度專輯」，又捧走「最佳巡演藝人獎」，去年出道的男團NCT WISH就獲得「最佳演出獎」，日本女團NiziU贏得「最佳女團獎」，而新人女團KiiiKiii、Hearts2Hearts及新人男團NEXZ就齊齊奪得「最佳新人獎」，演歌人氣王林英雄與人氣女團BLACK PINK成員Jisoo分別獲得「最佳男、女歌手獎」，但兩人未有現身領獎。