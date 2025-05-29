伍允龍認愛粉絲刪視頻同偶像割席　疑因女友立場有關

憑《九龍城寨之圍城》「王九」一角人氣急升的伍允龍，昨日官宣認愛細他13歲的「宅男女神」李蔓瑩，得到不少人祝福之餘，亦不Fans似乎對李蔓瑩不大滿意。有力撐伍允龍多年的Fans在社交網留言：「伍允龍相關視頻，所有的源文件已刪除，此後永久停更此人相關內容...手機內存得到解放。」網上更發現有Fans變賣「王九」精品，盛惠200蚊。

認愛引起脫粉，有網民柯南上身，拆解原因，可能是因為李蔓瑩立場有關：「看了很多筆記都在說女友和團隊有問題，但只有口口相傳，有沒有除了這些真實證據，我真的很想看，還有是伍本人有過很多次飯撒還有愛國發言情況下，一棍子打死說一個被窩睡不出兩種人，這話是不是有點太惡毒了？」、「好像是他女友和團隊立場有問題！」有Fans亦留言：「我們要相信Philip眼光，他很快知道高女子底花」、「一生敏感的追星人，總是在國家面前大度的很！」、「割席伍允龍，不用猜測原因，各自安好！」、「短時間內不會更新伍允龍的相關視頻和角色產出，望周知！」、「在伍允龍立場明確前，支持王九同演員割席，依然會更新王九相關，希望太太們不要遷怒王九，角色是無辜的！」

有網民指《九龍城寨之圍城》的原作漫畫涉辱華，用抗日戰士以及731戰爭的愛害者的侮辱稱呼給反派角色起名，並引用例子：「韓國一個女團成員之前在社交網分享了這個漫畫也被韓國網民罵了，所以這部作品的影響並不只是在內地發酵！」

亦有理性Fans表示：「其實要不先等等他本人回應，他這個女朋友應該交不久，很多方面可能都不熟悉，加上他本人是ABC，對這個又不會敏感！」