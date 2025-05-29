林允低胸透視裝上陣　吳謹言產後回勇楊冪露肩搶焦點

內地有時尚品牌昨晚假上海舉行年度大型派對，吸引林志玲、林允、吳謹言、鞠婧禕、楊冪、惠英紅、趙今麥、孫儷及張凌赫等近百位藝人紛紛現身撐場，場面星光熠熠。席間一眾女星難免爭妍鬥麗，其中以林允的金色低胸透視晚裝最為搶鏡，造型主打金蛇元素，被內地網民形容「蛇塑具像化」，靚相瞬間被瘋傳，粉絲紛紛留言﹕「驚艷得讓人窒息」、「美得失語」、「身材曲綫與造型藝術怠兼具」，成功打了一場「紅地毯勝仗」。

至於產後首次亮相的吳謹言，以復古髮型配銀色tube dress晚裝登場，狀態不錯恢復神速，頓時被形容為「事業型辣媽Icon」。紅地毯受訪時她主動向觀眾問好：「好久不見，想念你們了！」又指這陣子忙於研究新劇本，接下來想演出突破性角色，帶給觀眾更好的作品。其經理人于正則向媒體補充，指吳謹言原定上月開拍古裝劇《御廷謠》，但劇組及後調整延期至本月，另一為她度身訂造的暗黑復仇劇《畫情川》也在籌備中，而其手頭上有涵蓋多種題材、超過10個劇本「任君選擇」，復出後影視資源絶對充足。

近日經常遊飛機河的林志玲則以鮮紅晚裝現身，司儀更以「公益推動者」來介紹她出場。談到「創新」兩字，林志玲即滔滔不絕﹕「像我17歲去留學，又以新人姿態接演吳宇森電影（指《赤壁》），公益方面已建了20所學生宿舍，能夠拿出勇氣就會發現無限可能，這些都算是創新。」

楊冪與惠英紅「黑、合配」牽手踏上紅地毯，合照後拍獨照時互相禮讓，構成趣怪畫面。談到時尚，惠英紅則表示自己有時裝觸覺﹕「當時流行什麼就穿什麼，緊貼潮流。」而楊冪被問到對「創新」的睇法時，她簡單回道﹕「邀請演員參與時尚動，也算是創新吧。」