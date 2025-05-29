大鵬絕美沙灘　三角酒店型格打卡

夏天是去沙灘同陽光玩遊戲的時候！深圳作為環海城市，擁有大大小小超過50個沙灘，其中不少位於大鵬半島。今次精選3個各具異國風情的沙灘，附近都新開了特色酒店與海邊營地，例如柚柑灣就有一間三角形酒店，度假打卡勁有Feel！

柚柑灣：隱世明珠 特色景致

柚柑灣是生態保存得最好的深圳沙灘之一，因周邊曾長滿大量柚柑樹而得名。它位於大鵬半島南澳街道，靠近鵝公灣，從羅湖口岸駕車1.5小時左右可達，也可乘E11公車到大鵬月亮灣，然後叫車前往。這裏三面環山，臨海沙灘長約1,000米，海水能見度高，適合浮潛暢泳；由於地理位置隱蔽，污染也較少，被視為比肩印度洋明珠的塞舌爾群島。新落成的苫也‧柚柑灣避世度假酒店便坐落於此，直角三角形外觀配以暖色陶土牆，完美與四周的沙粒礁石融合。為了不破壞環境生態，酒店在建造時保留了附近上百棵老樹，務求與自然共生。

酒店建有98間客房，多種房型的面積由48至620平方米，全部皆以山海景致為設計靈感；有些面向蒼翠山林，有些建有海景露台，坐享270度海景。配套方面包括無邊際泳池、懸崖咖啡店、中西式餐廳、健身室、茶室、棋牌室及KTV房間等，並提供頌鉢療愈、茶室冥想等活動，現時入住還可免費乘坐遊艇45分鐘。特別一提，酒店頂層是三角禮堂，縷空位置如畫框般把碧海藍天定格起來，絕美畫面令人陶醉。附近另有打卡位叢林鞦韆，也可沿海邊棧道一覽無敵海景。距離沙灘不遠是大鵬所城及鹿嘴山莊，前者是一個保存很好的明清古城，後者則是電影《美人魚》的拍攝場地，不妨一併遊覽。

官湖沙灘：法式度假 翱翔天際

官湖沙灘位於葵涌街道官湖村，可於深圳北站乘搭E11公車至葵涌中心站，換乘小巴B956至官湖村口步行前往。沙灘長約800米，面臨大鵬灣，對面便是香港的船灣郊野公園。相比起大鵬其他熱門沙灘如較場尾、西涌等，這裏的遊客較少，適合寧靜度假。新開的Dewei‧到位營地主打法式度假Feel，純白帳篷底下是白色餐桌與復古木椅，任意消費便可面對大海躺平全日。另設有復古巴士、薄荷藍小屋等打卡位，輕鬆拍出靚相。食物更是選擇豐富，包括薄餅、串燒、炸物、烤肉套裝等，並提供多種茶飲。沙灘盡頭是滑翔傘基地，可高空鳥瞰官湖村的美麗風貌。

金沙灣：峇里風情 篝火派對

金沙灣是大鵬著名的海濱旅遊區，總長約3公里，沙粒在陽光照耀下發出閃閃光芒。這處除了不時舉辦沙灘排球比賽，更設有游泳、垂釣、帆船、獨木舟、水上電單車、觀光遊艇等活動，適合親子遊或情侶度假。最近更開設了空中跳傘俱樂部，乘坐Bell 407直升機飛至4,000米高空一躍而下，視野超震撼，天氣好時還能看到香港東平洲的山海風光。此外，新落成的汐野沙灘營地坐擁20,000平方米私人草坪沙灘，提供沉浸式海景露營體驗。除了帳篷、天幕等一應俱全，還有Villa式樹屋餐廳，讓人恍如置身印尼峇里島。白天可在此歎下午茶，傍晚參加露營烤肉和篝火派對。交通方面，來這裏可搭乘818、E11、E26公車到大鵬中心站，再轉乘B983至金沙灣站下車。